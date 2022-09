Ważny krok w karierze Igi Świątek. Globalna agencja wchodzi do gry

Po triumfie w US Open Iga Świątek umocniła się na pozycji liderki światowego rankingu WTA. Nad Tunezyjką Ons Jabeur ma przewagę aż 5000 punktów. 21-latka do gry wróci już 3 października podczas turnieju WTA w Ostrawie, a tydzień później uda się do USA na serię turniejów, którą rozpocznie WTA w San Diego. Polka przystąpi do tych turniejów z nowym sztabem medialnym.

"Od września tego roku nie będzie kontynuowana współpraca między Igą Świątek a jej dotychczasową menedżerką Pauliną Wójtowicz. Zmiany te są elementem długofalowej strategii rozwoju, a zakończenie współpracy odbyło się za porozumieniem stron. Po ponad trzech latach pracy w tenisie w roli menedżerki Paulina Wójtowicz zamierza spełniać się także w nowych obszarach biznesu. Iga konsekwentnie buduje wokół siebie zespół, z którym wspólnie realizuje cele sportowe, biznesowe czy społeczne. W zespole tenisistki pracę kontynuują Partnership Managerka Alina Sikora, odpowiedzialna za realizację kontraktów i współpracę ze sponsorami, oraz PR managerka Paula Wolecka zajmująca się obszarem komunikacji i współpracy z mediami. Do reprezentacji Igi dołącza globalna agencja IMG Tennis, która będzie odpowiadała za nawiązywanie nowych współprac, poza rynkiem polskim, i kompleksową obsługę zawodniczki w tourze tenisowym. Oba zespoły będą współpracować partnersko" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Alina Sikora koordynuje plany zdjęciowe z udziałem Igi i pozostałe projekty z zakresu sponsoringu. Jest związana z branżą telewizyjną, reklamową i marketingiem już od dekady. Realizowała głównie projekty reklamowe ze sportowcami, a w 2022 roku pełniła funkcję dyrektorki turnieju tenisowego WTA 250 BNP Paribas Poland Open w Warszawie.

Paula Wolecka w branży mediów i komunikacji pracuje od 10 lat. W teamie Igi odpowiada za cały obszar komunikacji, realizację wizerunkowych projektów ze sponsorami, relacje z mediami czy inicjatywy charytatywne i społeczne.