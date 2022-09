Dramatyczne sceny na korcie. Osaka od razu ruszyła z pomocą rywalce

Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzja wykluczy Australijkę na dłużej, czy będzie to krótka przerwa od tenisa. Wiemy za to, że Daria Saville nie będzie kontynuowała rywalizacji w Pan Pacific Open, czyli turnieju rangi WTA 500 w Tokio. Naomi Osaka awansowała do kolejnego etapu zawodów, w którym zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (16. WTA).

Naomi Osaka nie wyglądała na szczęśliwą. "Bardzo mi przykro"

Osaka i Saville zdążyły rozegrać zaledwie jeden gem, który padł łupem Japonki. I na tym spotkanie się zakończyło. Po odegraniu jednej z piłek Australijka krzyknęła, a potem gwałtownie złapała się za kolano. Padła na kort i natychmiast zakryła twarz z grymasem bólu. Potrzebna było pomoc medyczna. Mecz nie został dokończony. Saville była zmuszona skreczować.

Dobrą informacją jest fakt, że Saville udało się zejść z kortu o własnych siłach. Tenisistka wzięła ze sobą swoje rzeczy i utykając udała się do szatni. Prawdopodobnie jeszcze dziś przejdzie badania, po których będzie wiadomo więcej o jej urazie.

Naomi Osaka awansowała tym samym do 1/8 finału WTA 500 w Tokio. Jednakże po tych kilku minutach nie wyglądała na zadowoloną przebiegiem tego starcia. - Cieszę się, że mogłam wrócić i jesteście tutaj ze mną - zwróciła się wywiadzie do kibiców. I chwilę później dodała: - Ale jednocześnie bardzo mi przykro, że ten mecz się tak skończył. Czuję się z tym źle, bo wszyscy widzieliśmy, jak to się skończyło. Mam za sobą kilka kontuzji, więc znam jej uczucie. Oklaskiwałam ją, bo to bardzo dobra zawodniczka - zakończyła tenisistka.

Warto podkreślić, że Osaka była jedną z pierwszych osób, która znalazła się przy leżącej na ziemi Saville. O problemach Japonki dowiedział się cały świat, gdy wycofała się z Roland Garros 2021 z powodu depresji. Jeszcze wcześniej zapowiedziała, że nie będzie chciała brać udziału w konferencjach prasowych, bo uważa, że pytania, które tam padają czasami dołują zawodników, a ona nie chce być dołowana. W następnych miesiącach Osaka męczyła się też z kontuzjami fizycznymi.