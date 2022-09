Ekspert nie pozostawia złudzeń ws. Świątek. I zapowiada sukcesy Hurkacza

46-letni Magnus Norman w swojej karierze wygrał dwanaście turniejów ATP. Największe sukcesy w turniejach wielkoszlemowych osiągnął w 2000 roku. Wtedy najpierw awansował do półfinału Australian Open, a potem do finału Rolanda Garrosa. Przegrał w nim z Brazylijczykiem Gustavo Kuertenem 2:6, 3:6, 6:2, 6:7. Większe sukcesy Norman miał po zakończeniu kariery. W roli szkoleniowca poprowadził Szwajcara Stana Wawrinkę do trzech wielkoszlemowych triumfów.

Norman: Świątek będzie dominować przez wiele lat

Magnus Norman jest przekonany, że Iga Świątek będzie dominować w kolejnych latach.

- Nie sądzę, by ktokolwiek spodziewał się, że Iga Świątek zanotuje tak długą serię zwycięstw. Jest niekwestionowanym numerem jeden, ma wielką punktową przewagę nad drugą zawodniczką w rankingu WTA. Naprawdę podoba mi się sposób, w jaki gra. Na korcie jest bardzo mądra, podejmuje świetne decyzje i ma dobre wyczucie taktyki - powiedział Norman w rozmowie z "Eurosportem".

Szwed podkreślił również, że Polka świetnie radzi sobie z presją.

- Wygranie pierwszego wielkoszlemowego turnieju jest trudne. Ale potem jest jeszcze trudniej, bo ludzie wiedzą już, kim jesteś. Każdy chce z tobą porozmawiać, jesteś w zupełnie innej pozycji. Wygląda jednak na to, że Iga Świątek doskonale radzi sobie z tą presją. Ma wokół siebie dobry team, więc może skupić się na tenisie. Dzięki temu była w stanie powtórzyć ten sukces jeszcze dwa razy. Myślę, że widzimy dopiero jej początek. Ona będzie dominować przez wiele lat - dodał Norman.

"Hurkacz będzie w "10" też w przyszłym roku"

Były szwedzki tenisista uważa, że Hubert Hurkacz jeszcze osiągnie sukces w turnieju wielkoszlemowym. Dotychczas największym wyczynem Polaka był półfinał Wimbledonu w ubiegłym roku.

- Hubert jest jednym z najlepszych zawodników świata. Miewa wzloty i upadki i brakuje mu stabilizacji. Osiąga świetne rezultaty w turniejach Masters 1000 i mniejszych imprezach, jednak wciąż czeka na sukcesy w Wielkim Szlemie. Jestem pewien, że razem z trenerem Boyntonem pracują nad sposobem, by grać równie dobrze w turniejach tej rangi. Jestem pewny, że jeśli raz będzie miał dobrą serię, to może powtórzyć to wiele, wiele razy. Myślę, że zobaczymy Hurkacza w pierwszej "10" również w przyszłym roku. Jestem pewien, że w kolejnych latach osiągnie świetne wyniki - dodał Norman.

