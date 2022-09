Iga Świątek dogniła Osakę. Zaraz wyprzedzi Safinę. Kerber i Mauresmo to formalność

Po triumfie w US Open Iga Świątek umocniła się na pozycji liderki światowego rankingu WTA. Wraz z kolejną aktualizacją tabeli przyszedł 25. tydzień panowania polskiej królowej tenisa. Raszynianka dogoniła Naomi Osakę i ma na celowniku kolejne zawodniczki.

25.07.2021 Tokio . Naomi Osaka podczas meczu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio . Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta Iga Swiatek, of Poland, reacts after scoring a point against Ons Jabeur, of Tunisia, during the women's singles final of the U.S. Open tennis championships, Saturday, Sept. 10, 2022, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) Licencja do 20220923