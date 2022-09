Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji. Znamy drabinkę Polaka w turnieju ATP w Metz

Hubert Hurkacz wraca do gry po trzytygodniowej przerwie. Ostatnie spotkanie rozegrał na US Open. Teraz czeka go walka o obronę tytułu wywalczonego przed rokiem podczas turnieju ATP 250 w Metz. W zawodach wystartują także tacy tenisiści jak Daniił Miedwiediew czy Lorenzo Musetti.

