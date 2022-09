Wielka szansa Magdy Linette na tytuł. Gdzie i kiedy oglądać finał turnieju w Chennai? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Magda Linette po zaledwie 17. minutach gry awansowała do niedzielnego finału turnieju w Chennai. Przy stanie 3:0 dla Polki w pierwszym secie jej rywalka, Brytyjka Katie Swan (WTA 74.), skreczowała. Tym samym po niewiele ponad kwadransie gry, Linette, awansowała do swojego piątego finału WTA w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Rywalką Linette w finale w Chennai będzie 17-letnia Fruhvirtova

Polka w turnieju była rozstawiona z numerem 3 i w drodze do niedzielnego finału pokonała Japonkę Moyukę Uchijimę 6:4, 6:0; Rosjankę Oksanę Selekhmetevą 6:2, 6:0; Kanadyjkę Rebeccę Marino 7:6(10), 6:3 oraz w sobotnim półfinale Brytyjkę Katie Swan, która skreczowała przy wyniku 3:0 w pierwszym secie dla Linette.

Nastoletnia Czeszka w swojej drodze do finału ograła Tajwankę En Shuo Liang 4:6, 6:1, 6:3; Szwedkę Rebeccę Peterson 6:4, 6:2; Rosjankę Warwarę Graczewą 6:4, 6:3 oraz po blisko trzech godzinach Argentynkę Nadię Podoroską 5:7, 6:2, 6:4. Tym samym 17-latka została najmłodszą finalistką w turnieju rangi WTA od czasu wygranej Coco Gauff w Parmie w 2021 roku.

Fruhvirtova, niezależnie od wyniku niedzielnego finału, awansuje do czołowej setki rankingu WTA. W przypadku Magdy Linette niemalże pewny jest awans do czołowej pięćdziesiątki i także, niezależnie od tego, czy Polka wygra lub przegra to spotkanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że obie panie miały już okazje ze sobą grać w 2021 roku na turnieju w Cleveland. Wtedy Linette wygrała 7:6(2), 6:4.

Więcej informacji znajdziesz na Gazeta.pl

WTA w Chennai. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Magdy Linette z Lindą Fruhvirtovą?

Finał turnieju WTA w Chennai odbędzie się w niedzielę, 18 września. Spotkanie powinno się rozpocząć o godzinie 15:30, jednakże to zależy od przebiegu finału debla, który zostanie rozegrany wcześniej na tym samym korcie. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia na antenach Canal+ oraz w usłudze Canal+ Online.