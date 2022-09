Chwalińska ma złe informacje dla kibiców. Wypada. "Trzymajcie kciuki"

Maja Chwalińska (153. WTA) nieustannie pnie się w górę rankingu WTA. Tenisistka występuje głównie w turniejach niższej rangi i ma w dorobku pięć tytułów ITF. Dwa z nich zdobyła w tym roku. W styczniu wygrała zmagania w Monastyrze, a w maju okazała się najlepsza podczas rywalizacji w Pradze. Obecnie jest czwartą rakietą Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Chwalińska przeszła operację prawego kolana. Nie zagra przynajmniej do końca roku

Chwalińska zachwyciła polskich kibiców podczas tegorocznego Wimbledonu. Niespełna 21-letnia tenisistka udanie przebrnęła przez kwalifikacje, pokonując w decydującym starciu dwukrotną ćwierćfinalistę imprezy, Coco Vandeweghe (121. WTA). Tym samym Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do głównej drabinki turnieju wielkoszlemowego.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W I rundzie sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując 6:0, 7:5 Czeszkę Katerinę Siniakovą (82. WTA). W kolejnym meczu polska tenisistka, po trzysetowej walce, musiał już jednak uznać wyższość Amerykanki Alison Riske-Amritraj (23. WTA).

Linette w finale w Chennai. Ale bez przesadnej radości. "Przykra wygrana"

Po zmaganiach w Londynie Polka brała udział między innymi w turnieju WTA w Warszawie, w którym dotarła do II rundy. Blisko kolejnego sukcesu była w challengerze w rumuńskim Iasi, gdzie dotarła do półfinału. Jej ostatnim występem był udział w kwalifikacjach do US Open. Chwalińska nie zdołała powtórzyć sukcesu z Wimbledonu i wygrała tylko jedno spotkanie.

Teraz młodą tenisistkę czeka dłuższa przerwa od gry, o czym poinformowała za pomocą mediów społecznościowych. - W dniu dzisiejszym przeszłam operacje prawego kolana, który dokuczał mi już od dłuższego czasu. Chciałam bardzo podziękować dr Janowi Paradowskiemu za profesjonalną opiekę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wrócę do rywalizacji za około trzy miesiące. Trzymajcie kciuki za moją szybką rekonwalescencję - napisała na Instagramie.