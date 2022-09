Linette w finale w Chennai. Ale bez przesadnej radości. "Przykra wygrana"

Magda Linette w turnieju w Chennai była rozstawiona z numerem 3. W drodze do półfinału pokonała kolejno Moyukę Uchijamę (WTA 125.) z Japonii, Rosjankę Oksanę Selechmietiewą (WTA 142.) oraz Rebeccę Marino (WTA 90.) z Kanady. W trakcie tych spotkań nie straciła nawet seta, choć niezwykle blisko było w meczu ćwierćfinałowym. Trwał on aż godzinę i 15 minut, ale ostatecznie poznanianka wygrała go po tie-breaku. W walce o finał rywalizowała z Brytyjką Katie Swan, tyle że mecz skończył się po zaledwie 17 minutach. Rywalka nie była w stanie kontynuować gry z powodu kontuzji.

3:0 i krecz. Szybki awans Magdy Linette do finału w Chennai

Swan poprosiła o przerwę medyczną tuż po trzecim gemie. Każdy z nich padł łupem Magdy Linette. W pierwszym Polka obroniła dwa break-pointy, w drugim prowadziła już 40:0, ale przełamała dopiero za trzecim razem, a trzeci, przy własnym serwisie, ponownie rozgrywała na przewagi. Po przerwie tenisistki już nie wyszły na kort, bo rywalka skreczowała.

Linette, jak sama przyznała, cieszy się z awansu do finału, choć większą radość sprawiłaby jej wygrana w rywalizacji czysto sportowej. - Katie dała wczoraj z siebie wszystko i niestety zapłaciła wysoką cenę - powiedziała Polka o meczu ćwierćfinałowym rywalki. Katie Swan miała za sobą trudną ponaddwugodzinną przeprawę przez ćwierćfinał. Pokonała w nim Japonkę Nao Hibino (WTA 185.) 6:3, 3:6, 6:3 i widocznie zabrakło jej zdrowia na kolejne turniejowe starcie.

- Przykra wygrana, wolałabym sobie wywalczyć awans do finału, choć oczywiście bardzo cieszę się z tego, co tu osiągnęłam. Jutro spodziewam się bardzo zaciętego boju - powiedziała po zakończeniu spotkania.

Wcześniej udział w finale zagwarantowała sobie 17-latka z Czech Linda Fruhvirtova, która w półfinale pokonała reprezentantkę Argentyny Nadię Podoroską (WTA 298.) 5:7, 6:2, 6:4. Finał Linette - Fruhvirtova odbędzie się w niedzielę 18 września. Początek o godzinie 10.00 polskiego czasu.

