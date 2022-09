Linette zagrała tak, że nic tylko bić brawo. Jest zwycięstwo, jest półfinał

Magda Linette (67. WTA) znakomicie radzi sobie podczas WTA 250 w Chennai. Polka bez większych problemów pokonała kolejno Japonkę Moyukę Uchijimę (125. WTA) 6:4, 6:0 oraz Rosjankę Oksanę Selechmetową (142. WTA) 6:2, 6:0. Tym samym 30-latka awansowała do ćwierćfinału imprezy. Co więcej, dokonała tego, nie tracąc ani jednego seta. W walce o półfinał 67. rakieta świata zmierzyła się z Rebeccą Marino (90. WTA). Polce ponownie udało się triumfować.

Linette w półfinale WTA 250 w Chennai. Polka znów wygrała bez straty seta

Mecz od początku był wyrównany. Obie zawodniczki wygrywały przy własnych podaniach, choć Kanadyjka dwa razy miała okazję na przełamanie Linette. Na szczęście Polce udało się wyjść z opresji, a w piątym gemie wygrała nawet przy serwisie rywalki. Marino nie była dłużna Linette i już w ósmym gemie doprowadziła do przełamania powtórnego. Później doszło do jeszcze dwóch przełamań - zarówno na korzyść Polki, jak i Kanadyjki i do rozstrzygnięcia losów pierwszej partii potrzebny był tie-break. W nim po morderczych wymianach na przewagi triumfowała Linette (12-10).

Poznanianka była ewidentnie podbudowana wygraną z pierwszego seta i drugą odsłonę rywalizacji rozpoczęła znakomicie. Już w drugim gemie przełamała rywalkę. Wygrała także przy serwisie Kanadyjki w gemie numer sześć. I choć Marino udało się odrobić stratę jednego gema, to nie wystarczyło to na świetnie spisującą się Polkę. Ta wykorzystała drugą piłkę meczową i wygrała 6:3 i w całym spotkaniu 2:0.

Tym samym Linette zemściła się na Kanadyjce za wcześniejszą porażkę rodaczki. Bowiem w 1/8 finału Marino odprawiła z turnieju Katarzynę Kawę (74. WTA) (7:5, 6:3). W półfinale imprezy Polka zmierzy się z triumfatorką starcia Katie Swan (174. WTA) - Nao Hibino (145. WTA).

Niezależnie od rozstrzygnięć w tym ćwierćfinałowym spotkaniu, to 30-latka powinna być faworytką. Bowiem zarówno Swan, jak i Hibino są niżej notowane w rankingu WTA. Mecz półfinałowy odbędzie się w sobotę 17 września.