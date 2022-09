Federer żegnany jak prawdziwy król. Gwiazdy sportu, dziennikarze i ta okładka

To koniec wyjątkowej epoki. W czwartek po południu Roger Federer ogłosił zakończenie kariery. "Ostatnie trzy lata stawiały mnie przed wyzwaniami związanymi z kontuzjami i operacjami. Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna" - napisał 41-latek w oświadczeniu.

Informacja o zakończeniu kariery przez Federera była "wiadomością dnia" w czwartek. Decyzja Szwajcara zszokowała cały świat. Każdy kibic tenisa wiedział, że ten dzień musi nadejść, ale wszyscy łudzili się, że to jeszcze nie teraz. Federera pożegnali wielcy rywale - m.in. Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Stan Wawrinka. Do Federera zwróciła się także Iga Świątek. "Chcę ci podziękować za to, co zrobiłeś i za to, kim jesteś dla naszego sportu. To był przywilej być świadkiem twojej kariery. Życzę ci wszystkiego najlepszego" - napisała Polka na Twitterze.

Do Federera zwrócił się również Leo Messi, jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej.

- Geniusz, jedyny w swoim rodzaju w historii tenisa i wzór dla każdego sportowca. Najlepszego na Twoim nowym etapie życia. Będziemy tęsknić za Tobą na korcie - napisał Argentyńczyk na Instagramie.

Niesamowitą, piękną okładkę piątkowego wydania dał francuski dziennik L’Équipe. - Boże, chroń Króla - napisał i dał oczywiście zdjęcie Rogera Federera.

Z zakończeniem kariery przez Federera nie mogą się też pogodzić inni dziennikarze.

- Musisz się zastanowić, czy on pochodzi z tej samej planety. W ciągu ostatnich 20 lat nie tylko Novak Djoković zastanawiał się, czy Roger Federer został stworzony i rzucony na kort centralny przez bogów tenisa - pisze Matthew Henry z BBC Sport.

- Był jednym z nielicznych, którzy potrafili chwycić Twoje serce i osiągnąć doskonałość. Z pełnym gracji machnięciem forhendu, precyzyjnym serwisem lub delikatnym machaniem do tłumu widzów, szwajcarska legenda zyskała fanów, jakich nikt wcześniej nie widział - dodaje Henry.

Przypomina też on, że jeszcze we wrześniu Federer wystąpi w Laver Cup 2022.

- Biorąc pod uwagę, że od ostatniego meczu minął ponad rok, nie jest jasne, jaki poziom będzie w stanie osiągnąć. Fani tenisa przyjadą jednak do Londynu, choćby tylko po to, by powiedzieć jedno: "Dziękuję Roger, za wspomnienia" - powiedział Henry.

Barney Ronay, dziennikarz "The Guardian" pisze, że decyzja Federera jest szokiem dla świata sportu.

- Wiadomość, że Federer zamierza teraz skończyć karierę w absurdalnie zaawansowanym wieku 41 lat, wciąż wydaje się szokiem, plotką, która wymknęła się spod kontroli. Czy wszyscy są tego naprawdę pewni? - napisał na swoim blogu Ronay.

- Odejście Federera z pewnością przybliża nieco koniec wspólnego okresu. Nigdy nie było okresu dominacji w żadnym sporcie, takim jak trzech władców tenisa: Federer-Nadal-Djoković. Jednocześnie odejście Federera oznacza koniec bardziej osobistej ery, ponieważ nawet w tej wielkiej firmie Szwajcar był wybitną postacią, najlepszym zawodnikiem w najwspanialszym czasie w męskim tenisie - dodał Ronay.

Federer to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii tenisa. Wygrał aż 103 turnieje, w tym 20 imprez wielkoszlemowych. Szwajcar przez 310 tygodni zajmował pozycję lidera rankingu ATP.

Ostatni mecz w karierze Federer zagrał 7 lipca 2021 roku. W ćwierćfinale Wimbledonu przegrał z Hubertem Hurkaczem 3:6, 6:7(4), 0:6.