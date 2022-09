Roger Federer dotrzymał słowa. Jest wielki. Niestety, spełnił dwie obietnice [WIDEO]

To było pięć lat temu na konferencji prasowej Rogera Federera. Odbyła się w Stanach Zjednoczonych podczas turnieju wielkoszlemowego US Open. Siedmioletni chłopiec Izyan Ahmad, pseudonim "Zizou", został wybrany, aby zadać pytanie Rogerowi Federerowi.

Łzy szczęścia młodego chłopca. "Wow, o mój boże, jestem taki podekscytowany"

I wtedy rozpoczęła się historia życia młodego chłopca. - Byłem bardzo zdenerwowany i przyszło mi do głowy pytanie, pomogli też mi w nim rodzice. Nie spodziewałem się jednak, że moje pytanie doprowadzi do takiej historii - opowiadał potem Ahmad.

Jego pytanie brzmiało: - Panie Federer, czy mógłbym pana prosić o kontynuowanie karierę jeszcze przez 8-9 lat, żebym mógł zagrać z panem, gdy zacznę grać profesjonalnie? - spytał Ahmad. Federer bez wahania odpowiedział, że tak. Wtedy chłopiec dopytał, czy może traktować słowo tenisisty jako obietnicę. - Obiecuję na paluszek (ang. "pinky promise") - dodał z uśmiechem Szwajcar.

Słowa dotrzymał. O to zadbała firma Barilla, włoski koncern spożywczy. Spotkanie po latach zorganizowano tak, aby chłopiec niczego się nie domyślił. Całość nagrano, a następnie stworzono fantastyczną reklamę. Film ma już ponad pięć milionów wyświetleń.

Na filmie widać, że młody chłopiec wraz z trenerem udali się do restauracji w Szwajcarii. Kelner poprosił młodego tenisistę o zdjęcie, a gdy kobieta, szefowa restauracji, zjawiła się przy nim, miała na sobie koszulkę z jego podobizną. Chłopiec już wtedy wyglądał na podekscytowanego. - To najlepszy dzień w moim życiu - powiedział do trenera.

Chwilę później kelner zabrał chłopca na pobliski kort. Tam czekał na niego tłum kibiców skandujących jego imię. - Co za niespodzianka, prawda? Wszyscy ci młodzi ludzie będą oglądać cię podczas meczu z wreszcie równym tobie rywalem. Oto niespodzianka dla ciebie - powiedział. I wtedy pojawił się Roger Federer. Chłopiec nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje, od razu miał łzy w oczach i złapał się za głowę. Obaj serdecznie się wyściskali. - Miło cię widzieć, witam w Szwajcarii - przywitał chłopca Federer. - Wow, o mój boże, dziękuję. Jestem taki podekscytowany - odpowiedział Ahmad.

Po meczu chłopiec był wciąż bardzo szczęśliwy.

- To było imponujące. Roger Federer był bardzo miły, udzielił mi wielu rad i wskazówek dotyczących mojej kariery tenisisty. Był bardzo skromny i to było najlepsze dziesięć minut mojego życia - powiedział Ahmad. A potem wysłał życzenia urodzinowego Federerowi na Instagramie. - Dziękuję panu Federerowi za najlepszy dzień w moim życiu, za te wspomnienia i jestem bardzo wdzięczny, że dotrzymał pan swojej małej obietnicy! Wszystkiego najlepszego na urodziny - powiedział w materiale.

- Sny się spełniają. Idź dalej - napisała po tym wydarzeniu na Twitterze Billie Jean King, była znakomita amerykańska tenisistka, zwyciężczyni 12 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej.

Młody chłopiec jest obecnie najlepszym zawodnikiem w tenisa w kategorii wiekowej U-12 w Stanach Zjednoczonych. Trenuje w akademii tenisowej Johna McEnroe.

Pewnie mało kto podczas jego meczu z Rogerem Federerem zdawał sobie sprawę, że Szwajcar miesiąc później zakończy karierę.

Koniec wielkiego mistrza tenisa

- Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna" - napisał 41-latek, który ostatnio miał olbrzymie problemy ze zdrowiem.

Roger Federer to jeden z najbardziej utytułowanych i najlepszych tenisistów w historii. Szwajcar wygrał w karierze aż 103 turnieje, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii tenisa. Więcej tytułów zdobył jedynie Amerykanin Jimmy Connors.

Federer wygrał aż 20 wielkoszlemowych turniejów. Szwajcar sześciokrotnie triumfował w Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), raz we French Open (2009), ośmiokrotnie w Wimbledonie (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) i pięciokrotnie w US Open. Więcej wielkoszlemowych tytułów od Federera mają jedynie Rafael Nadal (22) oraz Novak Djoković (21).

Federer przez 310 tygodni zajmował pozycję lidera rankingu ATP, z czego przez rekordowe 237 tygodni z rzędu. W ostatnich latach Szwajcar grał jednak coraz mniej. Ze względu na swój słaby stan zdrowia.