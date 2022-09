Serena Williams wywołała poruszenie w USA swoimi słowami

Serena Williams w ostatnim meczu swojej kariery zmierzyła się z Australijką Ajlą Tomljanovic i przegrała 5:7, 7:6, 1:6. Amerykanka po meczu wygłosiła emocjonalne przemówienie. Kibice pożegnali ją owacjami na stojąco, a w oczach Williams pojawiły się łzy. Wcześniej w rozmowie z magazynem "Vogue" dała do zrozumienia, że wkrótce zakończy karierę. Dlatego media i kibice nie mieli wątpliwości, że tegoroczny US Open był ostatnim turniejem Sereny Williams, która odchodzi na emeryturę.

Serena Williams jednak wróci do tenisa? "Tom Brady zapoczątkował fajny trend"

Tak się wydawało, aż Williams wystąpiła w programie "Good Morning America". Tam została zapytana, czy jej siostra Venus namawiała ją do tego, żeby kontynuowała karierę. – Jeszcze nie skończyła – odpowiedziała z uśmiechem Serena. - Nigdy nie wiadomo. Myślę, że Tom Brady zapoczątkował fajny trend. I zrobił to w wielkim stylu – dodała zaraz później.

Przypomnijmy, że Tom Brady to legenda futbolu amerykańskiego. Na samym początku lutego ogłosił, że kończy karierę. I już w połowie marca ogłosił, że jednak wróci na boisko. Czy to samo czeka Serenę Williams? Tenisistka zdradziła, że nawet jeśli nie wróci do grania, to pozostanie związana z tenisem.

- Czuję, że tenis dał mi tak wiele, że nie ma mowy, żebym nie chciała być w jakiś sposób zaangażowana w tenisa w przyszłości. Nie wiem jeszcze, na czym polega to zaangażowanie, ale wiem, że tak bardzo kocham ten sport. Uwielbiam tę grę. Kocham w niej wszystko i to było takie światło w moim życiu, że zdecydowanie chcę zachować coś, co się z tym wiąże – dodała Amerykanka.

Serena Williams przez 319 tygodni była numerem jeden w rankingu WTA. Podczas swojej kariery wygrała 73, z czego aż 23. Wielkie Szlemy. Jest także mistrzynią olimpijską z Londynu (2012) w grze pojedynczej.