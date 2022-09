Rywalka Igi Świątek ogłasza: To koniec sezonu. Problemy trwają całą karierę

Simona Halep postanowiła zakończyć tegoroczny sezon tenisowy z powodu operacji nosa. O swojej decyzji poinformowała na Instagramie. Była triumfatorka French Open i Wimbledonu od początku kariery miała problemy z oddychaniem, ale dopiero teraz, gdy jej kłopoty się nasiliły, zdecydowała się na taki krok. - Nie mogłam zrobić tego wcześniej, ponieważ powrót do zdrowia kosztowałby mnie trzy miesiące, więc nigdy nie było na to czasu - tłumaczy tenisistka w mediach społecznościowych.

Simona Halep przeszła operację nosa. Decyzję podjęła po nieudanym US Open

30-letnia Halep decyzję o operacji podjęła po odpadnięciu z US Open. Rumunkę z nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego sensacyjnie wyeliminowała już w pierwszej rundzie młoda Ukrainka Daria Snigur (WTA 108.). Jedną z przyczyn niepowodzeń jej na amerykańskich kortach, było to, że nie mogła złapać tchu po dłuższych wymianach. - Mając problemy z oddychaniem już od wielu lat i pogarszające się zdrowie, w końcu postanowiłam posłuchać rad lekarzy i wykonać potrzebny zabieg - przyznała.

Z wpisu rumuńskiej tenisistki wynika, że o zabiegu myślała już. Podjęła jednak dalszą walkę w tym sezonie, ale zamiast nagród, spotkały ją głównie rozczarowania. Zdarzały się też i dobre momenty. Dotarła, chociażby do półfinału Wimbledonu czy wygrała turniej w Toronto. - W lutym byłam bardzo blisko przerwania sezonu tenisowego, ponieważ nie wierzyłem, że mam dość siły, aby wrócić do pierwszej dziesiątki. Przechodziłam przez wiele niespokojnych chwil i pomyślałam, że nadszedł czas, aby przestać grać, ponieważ stawało się to niezdrowe dla mojej psychiki. Czułam, że Roland Garros to moment, w którym muszę grać świetnie, bo wykonałam wtedy ogromną pracę. Nie mogłam jednak wytrzymać presji i załamałam się. Kiedy przegrałam w US Open, zdałam sobie sprawę, że jestem całkowicie wyczerpana mentalnie - wyjawiła Simona Halep.

Co ciekawe był jeszcze jeden powód, dla którego zawodniczka zdecydowała się na operację nosa. - Zrobiłem to też ze względów estetycznych. Właściwie chciałem zrobić to od dawna, bo mój nos w ogóle mi się nie podobał. Wiem, że wielu z was mnie rozumie - dodała tenisistka. Halep zamierza wrócić na kort już w przyszłym roku i jak zapewnia, wciąż ma kilka celów, które chciałaby osiągnąć.

