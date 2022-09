Arcydzieło Rogera Federera. Geniusz taki, że nawet Djokovicia zatkało [WIDEO]

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Roger Federer przez wiele lat zachwycał kibiców znakomitą grą. Wielu ekspertów uważa, że to właśnie Szwajcar grał najpiękniejszy tenis. Federer potrafił zdobywać magiczne punkty, po niezwykle efektownych akcjach.

Jedną z nich wykonał w półfinale US Open 2009 w meczu z Serbem Novakiem Djokoviciem. W ostatnim gemie meczu, przy serwisie Djokovicia, Federer popisał się niesamowitym zagraniem. Serwował Djoković i doszło do wymiany. W Niej Serb zagrał skrót. Szwajcar do niego dobiegł, ale odegrał tak, że Djoković go przelobował. Federer zdołał jednak jeszcze dobiec do piłki i odegrał tzw. Tweenerem, czyli zagraniem od tyłu, między nogami. Zrobił to tak mocno i precyzyjnie, że minął Djokovicia, który był przy siatce. Komentatorzy spotkania nie mogli uwierzyć w takie zagranie i długo po prostu się śmiali. Mówili też, że takich uderzeń nie da się skończyć w ten sposób i ile raz by tenisista uderzał, to by mu się nie udało.

Djoković też był bardzo zdziwiony po zagraniu Federera. Chwilę później Serb był już smutny, bo przegrał mecz 6:7, 5:7, 5:7. W finale Federer przegrał z rewelacyjnie wówczas dysponowanym Argentyńczykiem Juanem Martinem Del Potro (w półfinale rozbił Rafaela Nadala 6:2, 6:2, 6:2) po pasjonującym, pięciosetowym meczu 6:3, 6:7, 6:4, 6:7, 2:6.

Novak Djoković zdziwiony zagraniem Rogera Federera Screen YouTube

Koniec Federera

Roger Federer, 20-krotny zdobywca tytułów wielkoszlemowych, ogłosił zakończenie sportowej kariery. "Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna" - napisał 41-latek, który w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Roger Federer to jeden z najbardziej utytułowanych i najlepszych tenisistów w historii. Szwajcar wygrał w karierze aż 103 turnieje, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii tenisa. Więcej tytułów zdobył jedynie Amerykanin - Jimmy Connors.

Federer wygrał aż 20 wielkoszlemowych turniejów. Szwajcar sześciokrotnie triumfował w Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), raz we French Open (2009), ośmiokrotnie w Wimbledonie (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) i pięciokrotnie w US Open. Więcej wielkoszlemowych tytułów od Federera mają jedynie Rafael Nadal (22) oraz Novak Djoković (21).

41-latek przez 310 tygodni zajmował pozycję lidera rankingu ATP. Federer światową "jedynką" pozostawał przez rekordowe 237 tygodni z rzędu. W ostatnich latach Szwajcar grał jednak coraz mniej. Wszystko przez notoryczne problemy ze zdrowiem.