Rafael Nadal napisał do Federera. Pięknie. "Drogi Rogerze, mój przyjacielu i rywalu"

Przez wiele lat rywalizacja pomiędzy Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem rozpalała kibiców na całym świecie. Obaj zawodnicy mierzyli się ze sobą 40 razy, w tym dziewięć razy w finałach turniejów wielkoszlemowych. W obu przypadkach bilans tych pojedynków jest korzystniejszy dla Hiszpana, który wygrał 24 mecze ogółem i sześć finałowych.

Federer zapowiedział zakończenie kariery. Nadal reaguje. "Wiele wspaniałych momentów"

Zacięta rywalizacja na korcie nie rzutowała jednak na osobiste relacje pomiędzy oboma zawodnikami, którzy darzą się ogromnym szacunkiem. Teraz, gdy Federer zapowiedział zakończenie kariery, Nadal zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym pożegnał 41-letniego tenisistę.

- Drogi Rogerze, mój przyjacielu i rywalu. Liczyłem, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. To smutny moment dla mnie i dla sportu na całym świecie. To była przyjemność, a zarazem zaszczyt dzielić te wszystkie lata z tobą. Przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów na korcie i poza nim. W przyszłości będziemy dzielić jeszcze wiele innych momentów, nadal mamy wiele do zrobienia, obaj to wiemy. Teraz życzę ci z całego serca szczęścia z żoną Mirką, dziećmi, rodziną i radości z tego, co przed Tobą. Widzimy się w Londynie na Laver Cup - napisał Nadal.

Ostatni taniec Rogera Federera. Szwajcar wystąpi w Laver Cup

Federer zapowiedział, że ostatni mecz z jego udziałem odbędzie się podczas Laver Cup. Jest to turniej, w którym mierzą się ze sobą dwie drużyny - w jednej z nich są tenisiści z Europy, a w drugiej gracze z pozostałych kontynentów. Rywalizacja odbywa się w meczach singlowych oraz deblowych. Tegoroczna, piąta edycja odbędzie się w dniach 23-25 września. Dotychczas za każdym razem wygrywali Europejczycy.

Ostatni profesjonalny mecz Roger Federer rozegrał 7 lipca zeszłego roku. Wtedy w ćwierćfinale Wimbledonu przegrał z Hubertem Hurkaczem 3:6, 6:7(4), 0:6.