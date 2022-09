Wtedy Federer i Nadal zagrali razem. "Ronaldo i Messi" [WIDEO]

Roger Federer ogłosił zakończenie kariery. Szwajcar pod koniec ubiegłego roku przeszedł trzecią operację prawego stawu kolanowego. Niestety rekonwalescencja nie przebiegła pomyślnie i tenisista nie wystąpi już w tourze. Ostatni raz na korcie pojawił się 7 lipca 2021 roku. Wówczas w ćwierćfinale Wimbledonu przegrał z Hubertem Hurkaczem 3:6, 6:7(4), 0:6. Jednak to nie z Polakiem Federer stoczył najwięcej pasjonujących pojedynków. Jednym z największych rywali Szwajcara w całej jego karierze był Rafael Nadal.

Roger Federer i Rafael Nadal stoczyli niesamowite pojedynki. Wtedy zagrali w duecie

Zawodnicy rywalizowali ze sobą aż 40 razy. Korzystniejszym bilansem bezpośrednich starć może pochwalić się Hiszpan - 36-latek triumfował 24-krotnie przy 16 zwycięstwach Federera. Mecze tych tenisistów od zawsze elektryzowały publiczność i dostarczały mnóstwo emocji. Przez wiele lat to właśnie oni dzielili i rządzili w męskim tenisie. Później do grona dominatorów dołączył także Novak Djoković.

Szwajcarskie media żegnają Federera. Powtarzają jedno słowo. "Maestro"

We wrześniu 2017 roku kibice mieli okazję zobaczyć Nadala i Federera po tej samej stronie siatki. Miało to miejsce w meczu deblowym na turnieju Laver Cup. Wówczas Hiszpan i Szwajcar reprezentowali team Europy. Ich przeciwnikami byli Amerykanie Sam Querrey i Jack Sock, którzy występowali w teamie Reszta Świata. Ostatecznie to parze ze Starego Kontynentu udało się triumfować 6:4 1:6, 10-5.

Kilka akcji z tego spotkania można obejrzeć w poniższym wideo.

Dzięki temu zwycięstwu team z Europy wyszedł na prowadzenie 9-3 i ostatecznie wygrał w całym turnieju 15-9. Eksperci podkreślali, że móc zobaczyć Nadala i Federera po jednej stronie siatki, było czymś absolutnie wyjątkowym. "To tak jakby do jednej bramki grali Cristiano Ronaldo i Lionel Messi" - określali.

Federer także przyznał, że było to dla niego wyjątkowe przeżycie. - To było coś wspaniałego. Móc grać razem z Rafą i obserwować, jak porusza się na korcie, to absolutna przyjemność. Ludzie oczekiwali od nas zwycięstwa i ostatecznie zrealizowaliśmy ten cel. Ale było to trudne zadanie. Nie grałem od dawna w deblu, więc starałem się przypomnieć sobie, jak to jest grać w duecie. Co więcej, grać z takiej klasy zawodnikiem to... chyba nie muszę kończyć - podkreślał Szwajcar po meczu.

Federer poruszył cały świat. Alcaraz bez słów oddał, co czuje

Po raz ostatni Federer pojawi się na korcie w tegorocznej edycji Laver Cup. Ten turniej będzie pożegnaniem Szwajcara z zawodowym tenisem. Nie wiadomo jednak, czy Nadal i Federer znów zagrają w duecie. Turniej odbędzie się w dniach 23-25 września. Będzie to piąta edycja imprezy. Zawody mogą przejść do historii, bo oprócz Hiszpana i Szwajcara w teamie Europy powinni wystąpić także Novak Djoković i Andy Murray, a więc Wielka Czwórka męskiego tenisa.