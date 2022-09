Serena Williams zdradziła plany na przyszłość. "To nie emerytura, a ewolucja"

Serena Williams w ostatnim meczu swojej kariery zmierzyła się z Australijką Ajlą Tomljanovic i przegrała 5:7, 7:6, 1:6. Kibice pożegnali ją owacjami na stojąco, a w oczach Williams pojawiły się łzy. Prawie dwa tygodnie po tym wydarzeniu Serena zdradza swoje plany na sportową emeryturę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Serena Williams przekonana: "Nie mam zamiaru się relaksować"

Już przed tegorocznym US Open 23-krotna zwyciężczyni turniejów Wielkoszlemowych zdradziła, że turniej rozgrywany w jej kraju będzie ostatnim w jej karierze. W trakcie zmagań Serena zdążyła zagrać trzy mecze i wygrała dwa z nich. Pierwszy z nich z Danką Kovinic (6:3, 6:3), a drugi z Anett Kontaveit (7:6, 2:6, 6:2). Po porażce z Tomljanovic koniec jej kariery był przesądzony, a 40- latka była na niego gotowa.

Po definitywnym pożegnaniu się ze sportem Serena zawitała w programie telewizyjnym "The Tonight Show with Jimmy Fallon", w którym opowiadała o planach na sportową emeryturę. Świeżo upieczona emerytka powiedziała z pewnością: - Nie mam zamiaru się relaksować. Czuję, jakbym była w wieku, w którym zdecydowanie mogę dać więcej i o wiele więcej zrobić.- dodała Amerykanka.

"Wydaje mi się, że to ewolucja Sereny". Duże plany legendy tenisa

Serena Williams w programie przekonywała także, że emerytura to dla wielu ludzi coś pożądanego. - Ludzie ciężko na to pracują, może ja nie pracowałam na to tak mocno - powiedziała gwiazda i dodała: - Wydaje mi się, że to nie emerytura, a ewolucja Sereny.

Williams zdradziła także, że chce cieszyć się życiem i razem z partnerem planują drugie dziecko. - Jest tak wiele rzeczy, które chciałam zrobić od tylu lat i tak długo pasjonowałam się tenisem, że nigdy ich nie zrobiłam. Teraz nadszedł czas, abym zaczęła cieszyć się tymi rzeczami - zakończyła legenda kobiecego tenisa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Serena Williams przez 319 tygodni była numerem jeden w rankingu WTA. Podczas swojej kariery wygrała 73, z czego aż 23. Wielkie Szlemy. Jest także mistrzynią olimpijską z Londynu (2012) w grze pojedynczej.