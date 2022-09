"Serena pokazała, jak to robić"- Iga Świątek ujawniła, co "weźmie" od legendy

Serena Williams spędziła na szczycie rankingu WTA 319 tygodni i zdominowała kobiecy tenis na lata. Jej umiejętności radzenia sobie z presją bycia numerem jeden chce zaadaptować do swojej gry Iga Świątek. Amerykańska gwiazda rozstała się z tenisem podczas ostatniego turnieju US Open, który wygrała właśnie Polka.

"Serena pokazała jak to robić. Dzięki temu jej mecze stawały się trochę prostrze"

Polska rakieta numer 1. po wygraniu US Open udzieliła wywiadu portalowi wtatour.com związanego ściśle ze światową organizacją tenisa kobiecego. Świątek zapytana o presję bycia na szczycie odpowiedziała: - Czuje, jakbym nie zawsze potrafiła robić z niej użytek.

Wielokrotnie zarzucano jej, że podczas wielkich meczów zjada ją trema, ale na US Open było inaczej. Potrafiła m.in. odwrócić losy meczu z Aryną Sabalenką (7. WTA), w którym przegrała pierwszego seta 3:6, by w następnych dwóch być górą 6:1, 6:4. - Serena pokazała jak to robić, używała presji bycia numerem jeden, by zastraszać rywalki. Dzięki temu jej mecze stawały się trochę prostsze - przekonuje zdobywczyni trzech Wielkich Szlemów.

Iga Świątek będzie próbowała wzorować się na legendzie

Serena Williams zdobyła w swojej karierze 23. Wielkoszlemowe tytuły i stała się inspiracją dla kolejnych młodych tenisistek i tenisistów. Jej niebywały dorobek związany był z ciągłą presją, którą mistrzyni umiała znosić. Jej wielkość była w stanie niejednokrotnie przyćmić rywalkę jeszcze przed meczem. Jej zachowanie imponuje także Idze Świątek. - Czuje, jakbym kilkukrotnie umiała to zrobić, ale chce robić to częściej - przekonuje Świątek i dodaje: - Zdaję sobie z tego sprawę i chcę spróbować właściwie to wykorzystać.

Iga Świątek trafiła na pierwsze miejsce rankingu WTA po odejściu Ashleigh Barty na emeryturę w kwietniu 2022 roku. Polka w ostatnim rankingu przekroczyła barierę 10. tysięcy punktów, którą jako ostatnia osiągnęła Serena Williams w 2013 roku.

Po wygranej W US Open Igę Świątek czeka przerwa, która potrwa najprawdopodobniej do 3 października. Wtedy rozpocznie się turniej z cyklu WTA 500 w Ostrawie.