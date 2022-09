Iga Świątek: Zrozumiałam, że nie mam nic do udowodnienia

Siedem finałów, siedem tytułów (w tym dwa wielkoszlemowe) podczas tego sezonu i dominacja w rankingu WTA. To liczby godne największych, a mówimy przecież o ciągle 21-letniej Idze Świątek. Polka nie ukrywa jednak, że najmniej spodziewała się wygranej w ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowy, US Open.

Iga Świątek: Osiągnęłam tak wiele w tym roku, że zrozumiałam, że nie muszę niczego udowadniać

Twardy korty nie są ulubionymi nawierzchniami Polki, która przyznała w wywiadzie dla "Vogue'a", że to jej pomogło. - Osiągnęłam tak wiele w tym roku, że zrozumiałam, że nie muszę niczego udowadniać - wyznała. Iga Świątek podkreśla, że do nowojorskiego turnieju podeszła, jak do wygranego Rolanda Garrosa w 2020 roku - z pozycji zawodniczki, która nie ma nic do stracenia. I to zaprowadziło ją do samego finału, w którym pokonała Ons Jabeur.

W tym samym wywiadzie trzykrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych podkreślała relację, która łączy ją z tunezyjską tenisistką. - Ons to wspaniała osoba. Ja jestem bardziej introwertyczką i to dzięki jej otwartemu podejściu, żartom mamy tak dobry kontakt. Do tego jest świetną tenisistką. Mamy ten wzajemny szacunek, a czuję, że to potrzebne w kobiecym tenisie - tak swoją ostatnią rywalkę chwaliła raszynianka.

Polka w wywiadzie przyznała, że Nowy Jork to miasto, do którego wciąż się przyzwyczaja. Podkreśliła, że najwspanialszymi momentami w trakcie pobytu w tym mieście było poznanie Lindsey Vonn, czy zrobienie zdjęcia z Sereną Williams. - Poznałam Lindsey Vonn, co było niesamowite, ponieważ jest kimś, kogo podziwiam od dawna, zarówno za to, co robi w sporcie, jak i za to, jak się zachowuje i prezentuje poza nim. [....] I mam zdjęcie z Sereną Williams - pochwaliła się nasza tenisistka.

Dodatkowo Iga wyróżniła możliwość zobaczenia musicalu "Hamilton" oraz to, że nie jest... zbyt rozpoznawalna w Nowym Jorku, co pozwoliło jej spokojnie pospacerować po Central Parku.

Ostatnim najważniejszym wyzwaniem dla Igi Świątek będzie kończący sezon turniej Masters, który odbędzie się w Forth Worth w Teksasie w dniach 31 października - 7 listopada.