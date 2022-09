Były trener Rogera Federera o Idze Świątek: To dopiero początek

Iga Świątek (1. WTA) zdobyła trzeci wielkoszlemowy tytuł, wygrywając niedawno zakończone US Open. W finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur (2. WTA) 6:2, 7:6 (7-5). Echa jej triumfu słychać na całym świecie i szereg tenisowych ekspertów zabiera głos na temat Polki. Kolejnym z nich jest były trener Rogera Federera, któremu imponuje gra 21-latki.

Były trener Rogera Federera o Idze Świątek: rywalki mogą za nią nie nadążyć

Paul Annacone jako trener tenisa prowadził m.in. Pete’a Samprasa oraz Tima Henmana, ale to współpraca z Rogerem Federerem w latach 2010-2013 dała mu największy rozgłos. Zdaniem byłego szkoleniowca Federera, który w grze podwójnej wygrał Australian Open w 1985 roku, Iga Świątek poczyniła wielkie postępy. Podczas rozmowy z portalem Sportskeeda Amerykanin poświęcił sporo czasu na chwalenie Polki. - Stała się pewniejsza siebie w ważnych momentach - twierdzi Annacone. Jego zdaniem, będzie to wielki problem dla innych zawodniczek w stawce, które mogą nie nadążyć, za ciągle rozwijającym się poziomem gry Świątek.

Były trener Federera wskazuje także, że kiedy sam był zawodnikiem, to brakowało mu pewności siebie, a Iga ma jej wystarczająco. Po wygranej na amerykańskich kortach sama stwierdziła, że nie była przekonana o wygraniu turnieju w tym roku, ale spodziewała się dobrych rezultatów.

"Pewnego dnia będzie w Galerii Sław tenisa"

Paul Annacone jest przekonany, że Iga Świątek pewnie kroczy do zostania legendą światowego tenisa. Jest oczarowany tym, że Iga ma dopiero 21 lat i trzy Wielkoszlemowe tytuły na koncie. Annacone przywołuje, że jeszcze kilka lat temu wszyscy zastanawiali się, jak wielkim potencjałem dysponuje Świątek, a już teraz jest na szczycie. - Wszystkie trofea to dla niej cegiełki - dodaje Amerykanin z pewnością, że to dopiero początek wielkiej kariery raszynianki.

Po wygranej W US Open Igę Świątek czeka przerwa, która potrwa najprawdopodobniej do 3 października. Wtedy rozpocznie się turniej z cyklu WTA 500 w Ostrawie.