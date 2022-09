Ojciec wprost o Idze Świątek. "To mogłoby jej pomieszać w głowie"

Iga Świątek (1. WTA) jest w tym roku w kapitalnej dyspozycji. Wygrała już siedem turniejów. Po zwycięstwach w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i Rolandzie Garrosie, Polka okazała się także najlepsza podczas niedawno zakończonego US Open. W finale tego wielkoszlemowego turnieju pokonała Ons Jabeur (2. WTA) 6:2, 7:6.

Fortuna nie zawróciła Świątek w głowie. "Bardzo mnie to cieszy"

Świątek za zwycięstwo w US Open zarobiła 2.6 miliona dolarów. W 2022 roku zainkasowała łącznie 9.2 miliona dolarów, co w przeliczeniu daje około 43 milionów złotych, a w całej karierze nieco ponad 14 miliona dolarów. Mimo tak wielkiej fortuny w młodym wieku Świątek wydaje się bardzo dojrzała. Takiego zdania jest jej ojciec Tomasz Świątek.

- Cieszy mnie to bardzo, bo to co zarobiła mogłoby jej pomieszać w głowie, ale myśli zdroworozsądkowo. To jest dobry prognostyk. Podpowiadam jej w pewnych kwestiach, ale nie tenisowych, bo kiedyś dostałem odpowiedź "przecież ty nigdy nie grałeś w tenisa". Nie wtrącam się do pracy trenerów. Czasami rozmawiamy luźno na pewne tematy - wyznał ojciec tenisistki w rozmowie na antenie Radia ZET.

Dzięki zwycięstwu w US Open Iga Świątek przekroczyła granicę 10 tysięcy punktów rankingu WTA. Jako pierwsza Polka w historii będzie miała ich 10365. Zgromadziła więcej punktów niż druga Ons Jabeur (5090) i trzecia Anett Kontaveit (4300) razem wzięte.

Po triumfie w nowojorskim turnieju Świątek czeka kilkanaście dni przerwy. Na korty wróci prawdopodobnie 3 października i weźmie udział w zawodach rangi WTA 500 w Ostrawie. Pula nagród tej imprezy wyniesie ponad 750 tysięcy dolarów.

