Iga Świątek bije nawet Rafaela Nadala i Carlosa Alcaraza

Już teraz można powiedzieć, że 2022 rok bezapelacyjnie należał do polskiej tenisistki urodzonej w Warszawie, Igi Świątek. Liderka rankingu WTA w tym okresie wygrała aż dwa turnieje wielkoszlemowe: Roland Garros pokonując Amerykankę Cori Gauff 6:1, 6:3 oraz US Open zwyciężając kilka dni temu z Ons Jabeur 6:2, 7:6(5). Te, a także inne tegoroczne triumfy Świątek sprawiły, że zarobiła ona prawie dwa razy tyle, co w poprzednich latach.

Świątek wyprzedziła Nadala. Jest liderką rankingu

Iga Świątek w obecnym sezonie wygrała aż siedem turniejów, dwa razy dochodziła do półfinałów. Jej aktualny bilans to 57 zwycięstw i 7 porażek. Sprawia to, że skuteczność Polki wynosi aż 89%.

Nic dziwnego, że dotychczasowe zarobki Świątek w 2022 roku oscylują w granicy 9,2 mln dolarów, czyli ponad 43,5 mln złotych. Tuż za najlepszą rakietą świata na liście najlepiej zarabiających znajduje się Carlos Alcaraz z wynikiem 7,36 mln dolarów. Najlepszą trójkę zamyka Rafael Nadal, który zgarnął prawie 6,7 mln dolarów.

Kolejny turniej z udziałem Igi Świątek już na początku października

Już za kilkanaście dni Iga Świątek stanie przed szansą wygrania kolejnych zawodów i wyśrubowania następnych rekordów. W dniach 3-9 października odbędzie się turniej rangi WTA 500 w Ostrawie, którego pula nagród wyniesie ponad 750 tysięcy dolarów.