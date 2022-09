Diede de Groot powtórzyła Wielkiego Szlema. "Tenis zrobił ze mnie zdrowe dziecko"

"Znalezienie szczęścia w małych rzeczach jest łatwiejsze niż próba nieustannego wygrywania" - mówiła po kolejnym tegorocznym triumfie. Diede de Groot zasygnalizowała, ile pracy i wyrzeczeń kosztuje ją zupełna dominacja w kobiecym świecie tenisa na wózkach. Holenderka właśnie wygrała US Open i był to jej czwarty wielkoszlemowy tytuł w tym roku. 26-latka została zatem pierwszą w historii niepełnosprawną tenisistką, która w taki sposób zdominowała rywalki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Od poprawy ruchomości stawów do Wielkich Szlemów

"Tenis jest dla mnie wszystkim. Wszystko, co robię, robię z myślą o tenisie. Nie mogę spotykać się z przyjaciółmi w weekend i niestety przegapiłam też ich kilka urodzin. Jednak wszystko to jest warte osiąganych celów oraz cudownych rzeczy, jakie przy tej okazji robię - opisywała swą tytaniczną pracę de Groot. Po finałowym meczu Holenderki na mistrzostwach Stanów Zjednoczonych z Japonką Yui Kamiji jednym, z tematów był zresztą jej przegrany set. To Groot nie zdarzyło się bowiem od kilkunastu miesięcy, zresztą tyle też trzeba by się cofnąć, by przypomnieć sobie jej ostatnią porażkę. Jedyną w 2021 roku. To chyba najlepiej pokazuje jej skalę dominacji w żeńskim tenisie na wózkach. Jeśli nie, to powiemy, że wygrany przez nią US Open był jej piątym wygranym US Open z rzędu. Pracowała na to latami.

Holenderka zajmuje się tenisem na wózkach od 7 roku życia. Groot urodziła się z jedną nogą krótszą, a długą dłuższą, a te dysproporcje pogłębiały się kiedy rosła. To dlatego od małego chodziła z protezą nogi. "Chodziła" to być może za dużo powiedziane. Po paru operacjach biodra było jasne, że stanie na nogach będzie dla niej tylko chwilowym przywilejem.

Potępiła Rosję, urodziła dziecko i znów trenuje. "Moje ciało nigdy nie było tak słabe"

- Moje prawe biodro nie wytrzymywało więcej niż 10 minut marszu - opisywała w rozmowie z Sunrise Medical. To dlatego fizjoterapeuci, którzy zachęcali ją do aktywności, zasugerowali, by wybrać ruch na wózku - padło na tenisa. To tenis miał sprzyjać poprawianiu ruchomości stawów. W tamtym czasie było to zatem jedna z form rehabilitacji, terapii, zabawy i spędzania wolnego czasu. Na tenisowych kortach Groot spotykała bowiem inne dzieci jeżdżące na wózkach, dla których ta gra też była zalecaną aktywnością.

- Wtedy chciałam się po prostu dobrze bawić. Jak miałem siedem lat, miło było przebywać wśród innych dzieci, które również poruszały się na wózkach inwalidzkich. Już nie byłam inna - wspominała dawne czasy w rozmowie z portalem Paraolympic.org. Przebywanie w tej tenisowej wspólnocie było dla niej ważne. - Miałem też naprawdę dobrą grupę pełnosprawnych przyjaciół, którzy mnie wspierali i zawsze się mną opiekowali. Ale jako dziecko czułam, że byłam inna, mimo że otoczenie traktowało mnie normalnie - relacjonowała. Dodawała, że ze znajomymi jeździła na różne wyjazdy, i brała udział w imprezach. To jednak tenis, na który uczęszczała ze swą kochającą tę grę babcią, uczynił ją wolnym.

"To tenis zrobił ze mnie zdrowe dziecko"

- Gra w tenisa mnie cieszyła, to tenis zrobił ze mnie zdrowe dziecko. Tenis sprawił, że poczułam się normalnie - opisywała. Regularna gra i treningi, na które de Groot chodziła, przez kilka lat wyrobiły jej technikę, poprawiły sprawność, koordynację i wytrzymałość. Na początku przez długie miesiące była to raczej nauka przemieszczania się z rakietą. Jedną ręką trzeba było przecież trzymać główne narzędzie tenisistów, drugą próbować wprawiać w ruch koła. Koordynacje miała jednak niezłą, a mała piłka też się jej słuchała.

Szło jej tak dobrze, że jako 13-latka postanowiła wykonać kolejny krok i zaczęła grać na zawodach ITF Wheelchair, dla osób na wózkach. Po czterech latach meczów o punkty wygrała swój pierwszy juniorski turniej, a jako siedemnastolatka zaczęła profesjonalną tenisową karierę.

Od Czarnobyla do olimpijskich medali. "Sześć palców u nóg to najbardziej czadowa rzecz"

- Wtedy zaczęłam grać w tenisa codziennie. Zjeździłam cały świat, by mierzyć się z najlepszymi, najczęściej sama. Nauczyło mnie to wielu cennych rzeczy, poznałam siebie i stałam się niezależna - mówiła Sunrise Medical. Kolejne największe sukcesy przyszły szybko. Groot triumfowała w US Open jako 21-latka i to właśnie wtedy zaczął się czas jej królowania w kobiecym tenisie na wózkach. Po kolejnych triumfach zaczęła być porównywana do swej rodaczki i najlepszej zawodniczki w historii tej dyscypliny Esther Vergeer. Vergeer wygrywała tak regularnie, że była liderką światowego rankingu, nieprzerwanie, przez ponad 12 lat. Triumfowała w 21-turniejach wielkoszlemowych (Groot ma obecnie 15), tyle że w trakcie kariery Vergeer nie dało się wygrać czterech, czy przez moment nawet trzech najważniejszych turniejów tenisowych, bo Wimbledon wprowadził rywalizację na wózku dopiero w 2016 roku, a French Open pod koniec pierwszej dekady tego wieku.

- Ester była niepokonana przez 10 lat, nie sądzę, żeby ktokolwiek pobił jej rekordy. Dopiero teraz jak gram w tych turniejach, zdałam sobie sprawę, jakie to imponujące - komentowała paraolympic.org. De Groot i tak jest szczęśliwa z tego co osiągnęła na ośmiu, a licząc z igrzyskami na dziewięciu wielkich imprezach. - To jest coś, czego nikt nigdy nie zrobił i nikt mi nigdy nie odbierze - przyznawała Holenderka.

"Patrzy się na nas jak na prawdziwych zawodowych sportowców"

To dzięki wyczynom sportowców takich jak Vergeer czy Groot świat zwracał uwagę na rywalizację zawodników na wózkach. Holenderka zdaje sobie jednak sprawę, że jest

- Myślę, że nadal nie jesteśmy traktowani na tym świecie w równy sposób. Absolutnie nie chcę narzekać, ponieważ każdego roku i tak się to zmienia na plus. Myślę, że można by podczas naszych zawodów poprawić pewne proste rzeczy - mówiła w rozmowie z Eurosportem. Zaznaczyła, że gracze na wózkach czasem mają problem z dostępem, czy też z dostępnością kortów. - Największą zmianą jest natomiast sposób, w jaki jesteśmy teraz postrzegani, patrzy się na nas jak na prawdziwych zawodowych sportowców - cieszy się de Groot. Liczy, że na mecze jej i jej koleżanek chętniej będą zaglądali kibice czy też częściej będzie można je zobaczyć w telewizji.

Zasady tenisa na wózkach właściwie nie odbiegają od zasad zwykłego tenisa. Tak samo wygląda tu punktacja i reguły gry. Jedyną różnicą jest, że w przypadku osób na wózkach, piłka może odbić się od kortu dwa razy. Za pierwszym razem musi trafić w pole.