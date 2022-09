Czy to era Igi Świątek? Kubeł zimnej wody na głowę Polki

Iga Świątek w pokonała w finale US Open Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2 7:6 (7:5) i zdobyła trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. Liderka światowego rankingu przekroczyła barierę 10. tysięcy punktów, co po raz ostatni udało się Serenie Williams w 2013 roku. Amerykanka przez wiele lat była bezsprzecznie najlepszą zawodniczką na świecie, a po czasie jej dominacji wiele zawodniczek próbowało pójść w jej ślady. Niestety bezskutecznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Próby przejęcia schedy po Serenie

Na portalu tennisnet.com Jens Huiber zauważa, że Świątek ma jeszcze wiele do zrobienia. "Czy to era Świątek? Nie tak szybko" - przekonuje. Podobnie jak Iga Świątek na nową gwiazdę tenisa kreowana była Naomi Osaka. Japonka także wygrała US Open (2018 rok) i miała stać się dominatorką na lata. Do 2021 roku konsekwentnie zdobywała jeden wielkoszlemowy tytuł rocznie, ale jej kariera zwolniła i w 2022 roku jej największym sukcesem jest dotarcie do 3. rundy Australian Open. Podczas niedawnego turnieju w USA zmagania zakończyła już po pierwszym meczu z Daniele Collins (6:7 (5-7), 3:6).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na stronie Gazeta.pl

Bianka Andrescu wygrała US Open w 2019. roku i podobnie jak Osaka i Świątek miała stać się tenisistką numer 1. na lata. Kariera Kanadyjki rumuńskiego pochodzenia przepełniona była jednak kontuzjami i po wielkim zwycięstwie już nigdy nie przekroczyła 4. rundy Wielkiego Szlema.

Oficjalnie. Dwie tenisistki już zapewniły sobie awans do turnieju WTA Finals

Ekstremalny forehand Igi Świątek

Eksperci zastanawiają się, jak potoczy się kariera polskiej gwiazdy. Ostatnie wyczyny na US Open pokazują jednak, że Świątek ma przed sobą świetlaną przyszłość i nie musi iść śladami Osaki i Andreescu. Jens Huiber wskazuje forehand Igi jako zabójczą broń, niewidzianą od dawna na międzynarodowych kortach. - Jej chwyt, który preferuje także Rafael Nadal, jest bardzo wysoki i pozwala na uderzanie piłek z ekstremalną prędkością. Od czasu do czasu wydaje się, że jest prawie za szybko przy piłce - a potem ma za dużo czasu na myślenie - dodaje ekspert.



Huiber przywołuje mecze Polki z Sabalenką, Niemeier i Jabeur jako te, w których rywalki pokazały jak radzić sobie z mocnymi piłkami zagrywanymi przez mistrzynie US Open. Ze wszystkich trzech spotkań to jednak Iga Świątek wychodziła zwycięsko i Jens Huiber podsumował jej wynik następującymi słowami. - Niezwykłe jest to, że Iga Świątek tak wiele mogła zrobić w tych raczej niesprzyjających warunkach - zakończył.