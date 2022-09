Ekspert "L'Equipe" zaskoczony, ale wróży Świątek długą karierę. "Liczba będzie dwucyfrowa"

- Jestem trochę zaskoczony, że Iga wygrała US Open, biorąc pod uwagę fakt, że straciła impet, który miała wiosną. Pamiętam jej letnie porażki z francuskimi tenisistkami - mówi Julien Reboullet z dziennika "L’Equipe".

Sukces, którego wielu nie przewidziało

Nasza tenisistka przegrała w trzeciej rundzie Wimbledonu z Alize Cornet, a następnie w ćwierćfinale z Warszawie z Caroline Garcią. Oprócz tego przed US Open nie dała także rady Beatrice Hadad Mai w 1/8 finału w Toronto i na tym samym etapie turnieju w Cincinnati w starciu z Madison Keys. To jednak tylko turniej rangi WTA, a Świątek potrafi znakomicie zmobilizować się na Wielki Szlem.

- Jej pierwszy set z w starciu z Jule Niemeier nie był łatwy do oglądania. Właściwie przed rozpoczęciem US Open miała w tym sezonie na koncie tylko dwa zwycięstwa na twardych kortach. To nie było więc oczywiste, że zdobędzie w Nowym Jorku swój trzeci tytuł wielkoszlemowy - twierdzi Reboullet.

Popis w finale

Finał przeciwko Ons Jabeur był zdecydowanie najlepszym występem naszej tenisistki w Nowym Jorku. - Jednym z kluczowych aspektów jej wygranej jest fakt, że Iga bardzo chce odbić każdą piłkę zagraną przez rywalkę. Podczas finału kilka razy ledwo dochodziła do niesamowicie trudnych piłek posłanych przez Jabeur, czym dodatkowo denerwowała Tunezyjkę. Ta często nie mogła skończyć tak szybko, jak chciała, traciła na pewności siebie - zauważa nasz rozmówca.

Polka wygrała pierwszego seta z Ons Jabeur bardzo pewnie - 6:2. W drugim miała większe problemy, ale zwyciężyła po zaciętym tie-breaku 7:6 (5). - Był to ogólnie znakomity finału, wyłączając nerwy na początku meczu ze strony Jabeur. Iga nie wie, co to lęk, strach. Zawsze zachwyca tymi początkami na wielkich arenach w ważnych meczach. Poziom był niebotyczny. Obie pani rozegrały swój najlepszy tenis. Nigdy nie widziałem Jabeur grającej lepiej niż w tym finale - mówi w rozmowie ze Sport.pl Wojciech Fibak.

Bezradność Jabeur

- Zgadzam się z Wojciechem Fibakiem, że Jabeur robiła wspaniałe rzeczy na korcie i zaczęła się bardzo frustrować, gdy zdała sobie sprawę, że to nie wystarczy w starciu z taką wersją Igi Świątek. Jej mowa ciała, jej twarz mówiły, że nie widzi sposobu, jak zatrzymać Polkę - ocenia dziennikarz "L'Equipe".

Tunezyjka nie radziła sobie z nerwami na korcie. Rzucała rakietą, kopała piłki, krzyczała na siebie i do współpracowników siedzących w boksie. To wszystko z bezsilności, bo po meczu pięknie pogratulowała Świątek za zwycięstwo.

Co dalej?

Iga Świątek powiększyła przewagę w rankingu WTA. Jest dziś zdecydowanie najlepszą tenisistką na świecie. Na horyzoncie nie bardzo widać rywalkę, która w najbliższych miesiącach byłaby w stanie jej zagrozić. - Nie rozumiem, dlaczego Iga nie miałaby zdobyć dwucyfrowej liczby tytułów wielkoszlemowych. Z wyjątkiem nawierzchni trawiastej ma wszelkie predyspozycje, by utrzymać się na bardzo wysokim poziomie przynajmniej przez osiem najbliższych sezonów - kończy francuski ekspert.