Niedawny wicelider rankingu ATP znów doznał kontuzji. Powrót odroczony

To nie jest najlepszy czas dla Alexandra Zvereva (5. ATP). Jeszcze niedawno Niemiec był wiceliderem rankingu ATP i walczył z ówczesnym numerem jeden Daniiłem Miedwiediewem o prowadzenie. Niestety kontuzja, której doznał podczas Roland Garros skomplikowała jego sytuację. 25-letni tenisista źle postawił stopę i z grymasem bólu upadł na kort. Później okazało się, że uraz jest o wiele poważniejszy, niż na początku zakładano. Bowiem doszło do uszkodzenia więzadła bocznego w stawie skokowym. Zverev niemal natychmiast przeszedł operację i rozpoczął okres rekonwalescencji. Niestety przerwał go kolejny uraz.

Zverev załamany. Kontuzje trapią niemieckiego tenisistę

Niemiec walczył o to, by wrócić do pełni formy na tegoroczny US Open. Celu tego nie udało się zrealizować. W związku z tym zawodnik wyznaczył nowy, ambitny plan. Był nim występ w Pucharze Davisa. Turniej ma dla niego szczególne znaczenie, bowiem odbywa się w jego ojczyźnie. Niestety już teraz wiadomo, że na starcie imprezy zabraknie Zvereva.

Piąty tenisista świata poinformował, że z gry wyeliminowała go kolejna kontuzja. - Jest mi bardzo przykro, że nie wystąpię w Hamburgu. Niestety, kiedy zintensyfikowałem treningi, doszło do kolejnej kontuzji. Tym razem doskwiera mi obrzęk kości. Ten uraz sprawia mi ogromny ból. Nie wiem, kiedy dokładnie doznałem kontuzji, ale podczas jednego z treningów ból osiągnął taki poziom, że nie byłem w stanie chodzić bez pomocy bliskich. W związku z tym muszę zrezygnować z Pucharu Davisa. Powrót na korty muszę odłożyć w czasie. To może być kwestia zarówno kilku tygodni, jak i miesięcy - powiedział załamany Zverev, a jego słowa przytoczono na oficjalnej stronie niemieckiego turnieju.

W tej sytuacji tenisistę w reprezentacji zastąpi Yannick Hanfmann. Niemcy zagrają w grupie C. Ich rywalami będą Francja, Belgia oraz Australia. Pierwsza faza zawodów potrwa od 13 do 18 września. Następnie dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do turnieju finałowego Davis Cup 2022. Ostatni etap rozgrywek odbędzie się w dniach 21-27 listopada w Maladze. W poprzedniej edycji imprezy triumfowali Rosjanie. Jednak z powodu sankcji za inwazję na Ukrainę zabraknie ich na starcie turnieju.