Świątek zmorą amerykańskich dziennikarzy. Gigantyczne problemy [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) wygrała w sobotę trzeci turniej wielkoszlemowy w karierze. Polka w finale US Open pokonała 6:2, 7:6 (7:5) Tunezyjkę Ons Jabeur. To pozwoliło jej umocnić się na prowadzeniu w rankingu WTA. Świątek ma na koncie 10365 punktów i ma ogromną przewagę nad resztą zawodniczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Świątek zmorą amerykańskich dziennikarzy. Nazwisko Polki sprawia im ogromną trudność

Sobotni finał przyniósł wiele emocji, ale Polka wytrzymała mentalnie to spotkanie i odniosła kolejny sukces. Postawę obu zawodniczek podsumował w rozmowie ze Sport.pl Wojciech Fibak. - Był to ogólnie znakomity finału, wyłączając nerwy na początku meczu ze strony Jabeur. Iga nie wie, co to lęk, strach. Zawsze zachwyca tymi początkami na wielkich arenach w ważnych meczach. Poziom był niebotyczny. Obie pani rozegrały swój najlepszy tenis. Nigdy nie widziałem Jabeur grającej lepiej niż w tym finale - powiedział były tenisista.

Świątek znów mówi o Ukrainie po zwycięstwie. "Pragnę przypomnieć ludziom"

Triumf Świątek na kortach Flushing Meadows był szeroko komentowany w amerykańskich mediach, które były pod wrażeniem gry liderki rankingu WTA. Dziennikarze mieli jednak sporo problemów z wypowiedzeniem nazwiska tenisistki. Wszystko przez zawarte w nim polskie znaki, które często sprawiają obcokrajowcom trudność. W poniższym wideo zaprezentowano jak dziennikarze radzili sobie z nazwiskiem Polki. Trzeba przyznać, że różnorodność wersji jest spora.

Zwycięstwo w US Open to drugi wielkoszlemowy triumf Świątek w tym sezonie. Początkiem czerwca, po raz drugi w karierze, Polka wygrała bowiem French Open. Tym samym liderka rankingu WTA dokonała czegoś, co po raz ostatni udało się w 2016 roku Angelique Kerber (70. WTA). Wtedy Niemka wygrała zmagania w Australii i Stanach Zjednoczonych. Była również blisko tytułu w Londynie, jednak w finale musiała uznać wyższość Sereny Williams (321. WTA).

Iga Świątek jest za nudna. Amerykanie narzekają i widzą problem