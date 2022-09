Rzadkość. Mama Igi Świątek przemówiła

Iga Świątek wygrała trzeci turniej wielkoszlemowy w karierze. Tym razem polska tenisistka triumfowała w US Open, gdzie wygrała 6:2, 7:6 w finale z Tunezyjką Ons Jabeur. Wcześniej Świątek wygrała dwukrotnie French Open - w 2020 i 2022 roku. - Wszystkie dziewczyny są w tej chwili daleko za Igą Świątek, dlatego spodziewam się co najmniej jednego lub dwóch sezonów absolutnej dominacji Polki. Przewiduję między osiem a 25. Jeśli miałbym wskazać konkretną liczbę, to zaryzykuję 15 tytułów wielkoszlemowych - stwierdził w rozmowie z Sport.pl George Bellshaw, brytyjski ekspert.

Mama Igi Świątek jest dumna z występu córki. "Ogromny wybuch radości"

Dorota Świątek, mama Igi rozmawiała z portalem WP SportoweFakty po zwycięskim finale US Open. Kobieta zdradziła, że oglądała mecz córki w towarzystwie znajomych. - Wówczas mniej się denerwuję, bo ktoś zawsze może rozładować napięcie jakimś żartem lub uśmiechem. Po zakończonym meczu zerwałam się z fotela, podskoczyłam wysoko i złapałam się za głowę. A potem zaczęłam się śmiać. To był ogromny wybuch radości. Zasnęłam gdzieś o 3:30, świętując zwycięstwo córki - powiedziała.

Mama Igi Świątek przyznała, że czuje wielką radość i dumę po tym sukcesie polskiej tenisistki. - To był wspaniały mecz godny finału. Trochę się "zagotowało" w ósmym gemie w drugim secie, ale Iga przetrwała ten moment. Podnosiła swój poziom z meczu na mecz. Pokazała wspaniałe zdolności adaptacyjne do nawierzchni i trudnych warunków atmosferycznych. Trzeba oddać hołd Tomaszowi Wiktorowskiemu, który jest klasowym trenerem. On też spisał się doskonale - dodała.

Dorota Świątek podkreśliła ważną kwestię związaną z występami jej córki w tourze. - Iga wciąż dojrzewa mentalnie i proszę o tym nie zapominać. Przecież ona jeszcze nie tak dawno była nastolatką. Dystans między Igą i pozostałymi tenisistkami jest spory. Cieszę się, że przez najbliższy czas będzie w największych turniejach rozstawiona z jedynką, to komfortowa sytuacja. Emocje po meczu jeszcze nie opadły, ale jak ochłonę, to jeszcze raz obejrzę ten mecz, by go przeanalizować - skwitowała mama liderki rankingu WTA.

