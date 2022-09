Iga Świątek zarobiła fortunę w tym roku. Takiej kwoty nie uniósłby nawet Pudzian

Iga Świątek (1. WTA) znów zachwyciła kibiców tenisa. W sobotni wieczór Polka triumfowała po raz pierwszy w US Open. W finale pokonała wiceliderkę światowego rankingu i tegoroczną finalistkę Wimbledonu, Ons Jabeur (2. WTA) 6:2, 7:6 (7:5). Tym samym 21-latka sięgnęła po trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze - wcześniej wygrywała w Roland Garros (2020 i 2022 rok). Eksperci przewidują, że na trzech triumfach liderka rankingu się nie zatrzyma. - Myślę, że wygra między osiem a 25 turniejów wielkoszlemowych. Jeśli miałbym wskazać konkretną liczbę, to zaryzykuję 15 - wyjawił brytyjski dziennikarz i ekspert tenisowy George Bellshaw w rozmowie ze Sport.pl.

Świątek zgarnia miliony. Liderka w każdym aspekcie

Triumf w US Open był kolejnym dowodem pełnej dominacji Świątek w tym roku. Zawodniczka z Raszyna prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą ponad 5000 punktów nad drugą Jabeur. Polka zdominowała nie tylko ranking WTA, ale także listę płac.

Odbierając czek za triumf na nowojorskich kortach Świątek zażartowała, że cieszy się, iż nie otrzymała honorarium w gotówce, bo miałaby problem z uniesieniem takich pieniędzy. Jeszcze mniej prawdopodobne, by dałaby radę unieść gotówkę, którą zarobiła w tym roku.

Polka wygrała w tym sezonie siedem turniejów. Już w pierwszej połowie 2022 roku znalazła się w wśród 50 najlepiej zarabiających tenisistek na świecie. Za zwycięstwo w Doha zainkasowała 380 tysięcy dolarów. Na większą sumę mogła liczyć w Indian Wells - 1, 23 miliona dolarów. Tyle samo zarobiła w Miami.

Z kolei w Stuttgarcie otrzymała honorarium w wysokości 93 823 euro. Nieco więcej zainkasowała za wygraną w Rzymie - 332 tysiące euro. Natomiast za triumf w Roland Garros dostała 2,2 miliona euro. Teraz dołożyła jeszcze 2,6 miliona dolarów za zwycięstwo w US Open. W 2022 roku Polka zarobiła łącznie 6 617 225 dolarów, co w przeliczeniu daje 30,6 miliona złotych.

Na drugim miejscu w zestawieniu płac znajduje się Ons Jabeur, która zainkasowała 3 472 069 dolarów, a więc niemal dwa razy mniej niż liderka rankingu WTA. Tym samym Świątek zbliża się do czołowej "dziesiątki" klasyfikacji najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów. W całej karierze zarobiła 11 476 777 dolarów, co daje jej 49 miejsce. Aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce zestawienia, Polka musiałaby podwoić zarobki, co nie jest wykluczone w kolejnych latach, biorąc pod uwagę, że tylko w tym roku zarobiła już niemal 7 milionów dolarów.

