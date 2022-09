"Iga, Iga". Kibice przerwali wywiad Świątek. Niesamowite obrazki w Nowym Jorku [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) w sobotę wywalczyła trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. Polka w finale US Open pokonała 6:2, 7:6 (7:5) Ons Jabeur (2. WTA). W pierwszym secie liderka rankingu WTA nie dała rywalce żadnych szans. W drugim Tunezyjka zaprezentowała już lepszą grę, jednak Świątek zdołała zamknąć spotkanie w dwóch partiach i odnieść kolejny wielki sukces.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Fani przerwali wywiad Świątek. Reakcja trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej bezbłędna

Finałowe spotkanie na Arthur Ashe Stadium obserwowały tłumy kibiców. Spora część dopingowała liderkę rankingu, która dzięki swojej grze i działalności pozasportowej ma sporą liczbę fanów. Nie zabrakło również żywiołowego dopingu dla Jabeur. Tunezyjka jest ikoną sportu w swoim kraju i wielu kibiców towarzyszy jej podczas turniejów na całym świecie.

Fani Świątek dali wyraz swojej sympatii dla zawodniczki podczas pomeczowego wywiadu dla ESPN. W trakcie rozmowy kibice zaczęli głośno wykrzykiwać imię trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Polka zareagowała na to z ogromnym entuzjazmem i z uśmiechem na twarzy zaprezentowała fanom zdobyty puchar.

Triumf w US Open pozwolił Świątek zrównać się liczbą wielkoszlemowych trofeów między innymi z Ash Barty i Angelique Kerber (70. WTA). To daje jej 17. miejsce w klasyfikacji liczby tytułów zdobytych w erze open. W przyszłym sezonie Polka z pewnością postara się o kolejny tytuł i dołączenie choćby do Kim Clijsters czy Naomi Osaki, które mają w dorobku cztery trofea. Liderką zestawienia jest Serena Williams (321. WTA), która w erze open wygrała 23. tytuły wielkoszlemowe. Jeden triumf mniej ma na koncie Steffi Graff, a po 18. trofeów wywalczyły Chris Evert i Martina Navratilova, które zajmują 3. pozycję.

Jest najnowszy ranking WTA. Świątek przełamała granicę i deklasuje rywalki