Iga Świątek bliżej Tenisowej Galerii Sław. Właśnie spełniła warunek

Iga Świątek (1. WTA) znów zachwyciła kibiców tenisa. W sobotni wieczór najlepsza tenisistka świata wygrała US Open. W finale Polka pokonała wiceliderkę światowego rankingu i tegoroczną finalistkę Wimbledonu, Ons Jabeur (Tunezja) 6:2, 7:6 (7:5).

Dla Igi Świątek to trzeci wygrany turniej wielkoszlemowy w karierze. Wcześniej triumfowała w Roland Garros 2020 i 2022. Polska tenisistka jest już trzynaście tygodni z rzędu liderką światowego rankingu WTA.

Dzięki temu Iga Świątek spełnia już oba warunki (trzy wygrane turnieje wielkoszlemowe i przynajmniej 13 tygodni na czele światowego rankingu WTA) i jest na dobrej drodze do dołączenia do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Polka będzie automatycznie uwzględniona w głosowaniu, pięć lat po zakończeniu kariery - poinformował portal Tennis Hall of Fame na Twitterze.

Międzynarodowa Tenisowa Galeria Sław to instytucja zajmująca się upowszechnianiem tenisa, prezentacją tradycji tenisowych kolejnym pokoleniom graczy i kibiców oraz honorowaniem wybitnych zawodników i zawodniczek.

Do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy w ostatnich latach dołączyli m.in. Brazylijczyk Gustavo Kuerten, Szwajcarka Martina Hingis, Belgijki Justine Henin i Kim Clijsters, Francuzka Mary Pierce czy Chorwat Goran Ivanisević.

W styczniu tego roku po raz pierwszy w historii nie wybrano nowych członków do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Ana Ivanović, Carlos Moya i Juan Carlos Ferrero, którzy byli nominowani, nie zdobyli wymaganego poparcia.

Aby zostać wprowadzonym do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław, kandydat musi otrzymać 75 procent lub więcej poparcia z łącznych wyników oficjalnej grupy głosującej. Są wśród nich przedstawiciele mediów, historycy, członkowie Galerii Sław. Dodatkowe punkty zdobywa się też w głosowaniu kibiców.

