Jest najnowszy ranking WTA. Świątek przełamała granicę i deklasuje rywalki

Iga Świątek (1. WTA) w sobotę sięgnęła po trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. Polka w finale US Open pokonała 6:2, 7:6 (7:5) Tunezyjkę Ons Jabeur (2. WTA). Liderka rankingu WTA na ostatnią imprezę wielkoszlemową przygotowała wspaniałą formę, która przypominała jej poczynania z początku sezonu. To pozwoliło jej umocnić się na prowadzeniu w klasyfikacji singlistek.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Świątek przekroczyła magiczną granicę. Ogromna przewaga Polki w rankingu WTA

Świątek za zwycięstwo w US Open zainkasowała 2000 punktów do rankingu WTA. To pozwoliło jej przekroczyć magiczną granicę 10 tyś. punktów, którą po raz ostatni w 2013 roku przekroczyła Serena Williams. Liderka rankingu ma teraz na koncie 10365 punktów. Polka ma ogromną przewagę nad resztą stawki. Druga jest bowiem finalistka US Open, Jabeur, z dorobkiem 5090 punktów. To oznacza, że polska tenisistka ma dwa razy więcej punktów od swojej największej rywalki.

Alcaraz zaczarował publiczność. Wygrał US Open i przeszedł do historii

Na trzecie miejsce spadła Estonka Anett Kontaveit (4300 pkt). Czwartą lokatę utrzymała Paula Badosa z Hiszpanii (3980 pkt), a na 5. miejsce awansowała ćwierćfinalistka imprezy w Stanach Zjednoczonych, Amerykanka Jessica Pegula (3501 pkt). Do czołowej "dziesiątki" po raz pierwszy w karierze awansowała Amerykanka Corie Gauff (8. miejsce), a awans do półfinału pozwolił wrócić do czołówki Francuzce Caroline Garcii (10. lokata).

Ranking WTA - stan na 11 września 2022 roku

Iga Świątek - 10365 punktów Ons Jabeur - 5090 pkt Anett Kontaveit - 4300 pkt Paula Badosa - 3980 pkt Jessica Pegula - 3501 pkt Maria Sakkari - 3480 pkt Aryna Sabalenka - 3470 pkt Coco Gauff - 3047 pkt Simona Halep - 3025 pkt Caroline Garcia - 2930 pkt

Fibak: To było coś niewiarygodnego. Jabeur tylko odprowadzała piłkę wzrokiem

Ogromny spadek w rankingu zaliczyła ubiegłoroczna triumfatorka US Open, Emma Raducanu. Brytyjka po porażce w I rundzie straciła 2000 punktów i teraz zajmuje odległe, 83. miejsce (726 pkt, spadek o 72 lokaty). Także finalistka poprzedniej edycji, Leylah Fernandez, nie obroniła wywalczonych punktów i teraz jest 40. tenisistką świata (1310 pkt, spadek o 26 miejsc).

Mimo porażki w meczu otwarcia w rankingu awansowała Magda Linette, która teraz zajmuje 67. miejsce (awans o 6. pozycji). Mniej szczęścia miała natomiast Magdalena Fręch. Polka spadła o 14 lokat i obecnie jest 117. tenisistką świata.