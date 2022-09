Agnieszka Radwańska pogratulowała Idze Świątek. Króciutko, a jakże wymownie

Iga Świątek potwierdziła, że jest prawdziwą królową kortu. W Nowym Jorku sięgnęła po swój dziesiąty tytuł w karierze, w tym trzeci wielkoszlemowy. Polka pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 7:6 i znów jest na ustach całego świata. Ze wszystkich stron do Igi spływają gratulacje i wyrazy uznania. Wśród gratulujących nie mogło zabraknąć Agnieszki Radwańskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Agnieszka Radwańska do Igi Świątek. "Po prostu wymiatasz"

Radwańska, która w 2018 r. zdecydowała się zakończyć profesjonalną karierę, przez długie lata była najlepszą polską tenisistką. Teraz cieszy się z sukcesów młodszej koleżanki po fachu. Na gratulacje z jej strony nie trzeba było długo czekać. - Po prostu wymiatasz! Ogromne gratulacje - krótko podsumowała krakowianka za pośrednictwem Twittera.

Agnieszka Radwańska w trakcie całej kariery wygrała 20 turniejów WTA. Nigdy jednak nie triumfowała w Wielkim Szlemie. Najbliżej dokonania tej sztuki była w 2012 roku podczas Wimbledonu, kiedy to dotarła do finału, w którym przegrała w trzech setach z Sereną Williams. W US Open najdalej dochodziła do czwartej rundy. Czyniła to pięciokrotnie.

Co przed laty nie udało się Radwańskiej, dziś z powodzeniem realizuje Iga Świątek. Dla 21-latki to trzeci triumf w turnieju wielkoszlemowym. Oprócz zwycięstwa w US Open dwa razy zostawała mistrzynią French Open na kortach Rolanda Garrosa. Panie pozostają jednak w dobrej komitywie, co potwierdził niedawny mecz charytatywny, kiedy to zbierały pieniądze na rzecz dzieci, które ucierpiały podczas agresji Rosji na Ukrainę.

Gratulacje dla Igi Świątek również od Hurkacza

Gratulacje Idze złożył także Hubert Hurkacz. - Wielkie gratulacje! Kolejne niesamowite osiągnięcie - napisał na Twitterze. Polski tenisista pożegnał się turniejem w Nowym Jorku już w drugiej rundzie, po przegranej z Białorusinem Ilją Iwaszką (ATP. 73.).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.