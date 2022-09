Legendarny Mats Wilander podziwia Igę Świątek: "To po prostu inny poziom"

Przez ostatnie dwa lata zaledwie 21-letnia Iga Świątek rozegrała dziesięć finałów turniejów wielkoszlemowych i WTA. Wygrała wszystkie, bez straty seta. W sobotni wieczór zwyciężyła po raz pierwszy w karierze w US Open, pokonując w finale Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 7:6.

"Teraz nie ma na niej presji"

To był dla niej turniej wielkoszlemowy zupełnie inny niż poprzednie, w których triumfowała: Roland Garros 2020 i Roland Garros w 2022. W obu przypadkach w Paryżu zwyciężała stosunkowo łatwo, przeciwniczki urwały jej łącznie raptem jednego seta w 14 spotkaniach. W Nowym Jorku Polka straciła niby tylko dwa sety, ale męczyła się zdecydowanie bardziej. Także w finale z Ons Jabeur.

Kibice zaczęli gwizdać, ale Świątek się pozbierała. Najważniejsze zwycięstwo

Mimo jednak różnego rodzaju kłopotów Iga zasłużyła na wygraną i wspaniałe słowa z ust tenisowych ekspertów. "Ona zdobyła to drugie trofeum Wielkiego Szlema Roland-Garros na początku swojej kariery i teraz nie ma na niej presji. Jej sposób gry, tempo, w jakim gra, to po prostu inny poziom. Cały czas wygląda na tak głodną, że ciężko będzie ją spowolnić" - powiedział Mats Wilander, ekspert Eurosportu.

Zwycięzca siedmiu turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej i jednego w grze podwójnej podkreśla, że Świątek gra bardzo energicznie i rywalki mogą jej tego pozazdrościć. "Wygląda na to, że czuje się komfortowo jako numer jeden na świecie, ale nie wydaje mi się, żeby to miało dla niej jakiekolwiek znaczenie. Ona cały czas coś goni i myślę, że to jest poprawa" - dodał był lider światowego rankingu ATP.

Nie zabrakło też porównania Igi do Rafaela Nadala. Zdaniem byłego tenisisty Polka gra podobnie zdeterminowana, jak Hiszpan. "Czasami jest trochę bardziej sfrustrowana niż Rafa Nadal, ale intensywność jest we wszystkim, w każdym szczególe, jej praca stóp jest niewiarygodna. Przyjęła tę rolę, aby wykorzystać ją jako platformę. To jej odpowiada, ponieważ jest tak energiczna i zdeterminowana" - stwierdził.

Wilanderowi nie umknął fakt, że wcześniej nikomu z Polski nie udało się zdobyć mistrzostwa US Open. "Zostanie zapamiętana w Polsce jako jedna z najlepszych zawodniczek wszech czasów. Zapamiętajcie to nazwisko - Iga Świątek".