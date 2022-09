Tyle Iga Świątek zarobiła na triumfie w US Open. Należy jej się. Rekord

Ponad 12 mln złotych - tyle zarobiła Iga Świątek za wygranie tegorocznej edycji US Open, pokonując w finale 6:2, 7:6 Tunezyjkę Ons Jabeur. To rekordowa premia dla polskiej tenisistki od początku występów w tourze. W całej karierze Świątek zainkasowała już ponad 65 mln złotych i coraz bardziej zbliża się do klasyfikacji najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów.

3 Fot. Frank Franklin II / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl