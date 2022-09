Zdecydowane typy bukmacherów na mecz Świątek - Jabeur w finale US Open

Iga Świątek (1. WTA) po raz trzeci w karierze zagra w finale turnieju wielkoszlemowego. Po wygranych we French Open w roku 2020 oraz bieżącym teraz będzie miała szansę na pierwszy triumf w US Open. Jej rywalką w tym spotkaniu będzie Tunezyjka Ons Jabeur (5. WTA), piąta zawodniczka światowego rankingu.

Bukmacherzy stawiają na Igę Świątek

Mimo że Świątek jest o siedem lat młodsza o swojej najbliższej rywalki, bukmacherzy jednogłośnie typują zwycięstwo Polki. Kursy na jej wygraną wahają się od 1.55 do 1.60. Kibice mogą także postawić pieniądze na to, jakim wynikiem zakończy się finałowe starcie. Kursy na wynik 2:0 wynoszą od 2.25 do 2.28. Nieco więcej można zarobić, jeśli spotkanie zakończy się wynikiem 2:1. Wówczas za każdą obstawioną złotówkę, wygra się 4.15 złotego. Kursy na zwycięstwo Jabeur wahają się z kolei od 2.45 do 2.65.

To nie będzie pierwsze starcie Świątek z Jabeur w historii. Ostatnim razem tenisistki zmierzyły się ze sobą w finale WTA w Rzymie. Wówczas lepsza okazała się Polka, która wygrała tamten mecz 2:0 (6:2, 6:2), tym samym wygrywając cały turniej. Świątek nie może jednak lekceważyć Tunezyjki. Tenisistka niedawno dotarła do finału Wimbledonu, w którym ostatecznie przegrała z Jeleną Rybakiną (25. WTA) 1:2 (6:3, 6:2, 6:2). Teraz ponownie zagra o triumf w wielkoszlemowym turnieju i czeka ją wielka szansa na przejście do historii. Jeśli pokona Świątek, stanie pierwszą tenisistką z Afryki, która wygrała US Open.

Mecz Igi Świątek z Ons Jabeur w finale US Open odbędzie się w sobotę o 22:00. O tym, gdzie można obejrzeć to spotkanie, informowaliśmy tutaj.

