Ons Jabeur wymiotowała w trakcie meczu. Iga Świątek kontra twardzielka w finale US Open

W sobotę o godzinie 22.00 czasu polskiego Iga Świątek i Ons Jabeur rozpoczną finał US Open. Dla obu będzie to drugi występ w finale turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Iga swój finał wygrała - w Roland Garros pokonała Coco Gauff 6:1, 6:3. Natomiast Jabeur przegrała finał Wimbledonu z Jeleną Rybakiną 6:3, 2:6, 2:6.

Faworytką jest Świątek. Polka to zdecydowana liderka rankingu WTA. Tunezyjka w najnowszym zestawieniu awansuje na drugie miejsce. Ale bez względu na wynik niedzielnego meczu, od poniedziałku Igę i Ons i tak będzie dzieliła różnica ponad czterech tysięcy punktów.

Świątek rozgrywa wspaniały sezon. Wygrała w nim już 56 meczów, a przegrała tylko siedem. Zdobyła sześć tytułów, miała serię 37 zwycięstw z rzędu, najdłuższą w damskim tenisie w XXI wieku. Liczby Jabeur też są dobre, ale nie aż tak - to 44 zwycięstwa, 13 porażek i dwa wygrane turnieje.

"Ta świadomość może być dla Ons deprymująca"

- Ons to świetna tenisistka, faktycznie numer dwa na świecie. Jest w formie, gra na 100 procent swoich możliwości. Ma szanse wygrać finał z Igą - mówi Piotr Sierzputowski. Trener, który pracował ze Świątek przez ponad pięć lat i wygrał z nią m.in. Roland Garros 2020, będzie komentował mecz (razem z Lechem Sidorem - transmisja w TVN-ie i Eurosporcie).

- Oceniam, że Iga ma 55-60 proc. szans na zwycięstwo, a w tenisie 60-70 proc. to już dominacja. Iga gra na swoim średnio-dobrym poziomie, a Ons gra świetnie. I uważam, że skoro Iga nie musi odpalać swoich stu procent, a jest w finale, to dla Ons ta świadomość może być deprymująca - zauważa trener.

Sierzputowski kilka dni temu przyleciał z Nowego Jorku. W trakcie US Open jego zawodniczka, Shelby Rogers (31. miejsce w rankingu WTA), dotarła do trzeciej rundy. Tam przegrała z Jabeur. Mecz był zacięty, trwał trzy sety. Skończył się wynikiem 4:6, 6:4, 6:3.

- Shelby była kilka piłek od zatrzymania Ons. Jabeur ten mecz kosztował mnóstwo sił. Przy prowadzeniu 5:3 w trzecim secie ona schowała się i wymiotowała. Dała z siebie absolutnie wszystko. Myślałem, że to będzie jej ostatni dobry mecz, że się nie zregeneruje, tymczasem ona z meczu na mecz wyglądała coraz lepiej - opowiada nam Sierzputowski. - Ale Iga jest fizycznie przygotowana zupełnie inaczej niż Ons. I myślę, że to może być bardzo ważne - dodaje.

Repertuar? "Tu piłki będą latać za szybko"

- Większy repertuar tenisowych zagrań ma Ons, ale tu piłki będą latać za szybko, żeby się nad tym zastanawiać. Może na wolnych kortach twardych byśmy mówili o jakimś repertuarze, natomiast tu będzie prosta, szybka gra, bo tak na tych kortach trzeba. A kto czasem zamiesza, ten wzbudzi zachwyt - przewiduje Sierzputowski.

Po stronie przewag Igi jej były trener wymienia też poruszanie się po korcie. - Iga jest w tym najlepsza, ale u Ons widać dużą poprawę w ciągu ostatnich dwóch lat. Ons generalnie się rozwija, pod każdym względem. Dlatego jest numerem dwa na świecie. Zasłużenie - mówi Sierzputowski.

Trener Shelby Rogers podkreśla też, że Jabeur to postać bardzo pozytywna. - Bardzo lubię Ons i jej całą ekipę. Zawsze trzymam za nią kciuki. Ale oczywiste jest, że w tym meczu wspieramy Igę i to jej życzę zwycięstwa w finale US Open. Podkreślam jedno - Iga tylko raz w życiu przegrał w finale. Pod tym względem między nią a Ons jest duża różnica klas - mówi.

Dla Igi to będzie już 11. finał turnieju WTA w karierze (wygrała też wszystkie siedem finałów turniejów ITF w karierze). Z 10 poprzednich finałów Świątek wygrała dziewięć. Natomiast Jabeur rozegrała dziewięć finałów, a wygrała tylko trzy. Jedną z finałowych porażek poniosła z Igą (2:6, 2:6 w tym roku w Rzymie). - To się albo ma, albo nie. Forhendu i bekhendu można się nauczyć, a z tym się trzeba urodzić. Wiele zawodniczek dochodząc do finału, zakłada, że jakoś to będzie, bo przecież nie ma już następnego meczu.

- Myślę, że w finale US Open zobaczymy raczej dwa sety. A jeśli trzy, to szanse Igi w długim meczu będą większe. Po przegraniu z Ons Shelby mówiła: "Piotrek, wiedziałam, że wygram każdą wymianę powyżej pięciu uderzeń, ale często nie byłam w stanie do takiej wymiany doprowadzić". Jabeur będzie się starała kończyć akcje jak najszybciej. Będzie chciała pokonywać Igę sprytem i zdecydowaniem. Ale czuję, że Iga ma wszystko, żeby sobie z tym poradzić - podsumowuje Sierzputowski.