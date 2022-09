Przygnębiające doniesienia ze Szwajcarii ws. Rogera Federera

Roger Federer ciągle zmaga się z już trzykrotnie operowanym kolanem. Pierwsze dwa zabiegi przeszedł w 2020 roku, a kolejny - rok później. Niestety, po trzeciej wizycie nie rozegrał żadnego spotkania (ostatnie miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku, gdy w ćwierćfinale Wimbledonu przegrał z Hubertem Hurkaczem), a doniesienia jego rodzimych mediów sugerują, że jego powrót do profesjonalnego tenisa staję się coraz mniej prawdopodobny.

Szanse na powrót Rogera Federera do tenisa są coraz mniejsze. "Czuje ból"

Federer miał wystąpić w turnieju Laver Cup, którego start zaplanowana na 23 września. Niestety jego udział w tych zawodach stoi pod dużym znakiem zapytania. Szwajcarski "Tagesanzeiger' przytacza słowa agenta legendy tenisa, który mówi, że przygotowania jego klienta nie wyglądają najlepiej. - Federer ćwiczy już od kilku tygodni. Czuje ból, ale wciąż próbuje. Chce wystartować w Londynie i Bazylei. Zobaczymy, czy na Laver Cup jego kolano wytrzyma - przekzazał Tony Godsick.

Wypowiedź agenta legendy tenisa sugeruje, że Szwajcar może pojawić się na Laver Cup, ale to, czy zagra oraz jego dalsze plany będą uzależnione od feralnego kolana. Ponoć jeśli nie uda mu się w tym roku powrócić do rywalizacji, to będzie próbował jeszcze w kolejnym. Patrząc na zdrowie oraz wiek, czyli 41-lat tenisisty, nie ma wątpliwości, że jego kariera zmierza ku końcowi.

Roger Federer to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii. W trakcie kilkunastu lat startów udało mu się sześć razy wygrać Wimbledon, raz Roland Garros, osiem razy Wimbledon, a także czterokrotnie US Open. W sumie wygrał aż 103 turnieje singlowe i osiem deblowych. Został także w 2008 roku mistrzem olimpijskim w grze podwójnej i wicemistrzem cztery lata później w pojedynczej. Podczas kariery wielokrotnie był liderem rankingu ATP i jest jednym z sześciu tenisistów w historii, którzy utrzymali się na pierwszym miejscu przez cały rok, a ta sztuka udała mu się aż trzykrotnie (2005, 2006, 2007). Jest on również rekordzistą pod względem największej liczby tygodni liderowania z rzędu. Jego rekord to aż 237 tygodni.

