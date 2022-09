Nietypowy trening Świątek przed finałem US Open. Bez rakiety i piłki. I to z kim

Iga Świątek (1. WTA) rewelacyjnie radzi sobie podczas tegorocznego US Open. Polka bez większych problemów pokonała trzy pierwsze rywalki: Włoszkę Jasmine Paolini (56. WTA) 6:3, 6:0, Amerykankę Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2 oraz jej rodaczkę Lauren Davies (105. WTA) 6:3, 6:4. Nieco trudniejsze zadanie czekało na nią w starciach z Jule Niemeier (108. WTA) 2:6, 6:4, 6:0 oraz Jessicą Pegulą (8. WTA) 6:3, 7:6.

Zobacz wideo Czy Iga Świątek nie lubi, gdy ktoś jej mówi co ma robić?

Iga Świątek w nietypowy sposób przygotowywała się do finału US Open

Z kolei prawdziwy dreszczowiec przeżyła w meczu półfinałowym przeciwko Arynie Sabalence (6. WTA). Po słabym pierwszym secie, w drugim Świątek przeszła przemianę, a w trzecim dwukrotnie odrobiła stratę przełamania i ostatecznie pokonała 3:6, 6:1, 6:4 Białorusinkę.

Szarapowa uderza w Igę Świątek i nowe pokolenie tenisistek. "Mówiłam Serenie"

Teraz przed Polką finał, w którym zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur (WTA. 5.). A to wszystko w sobotę o 22:00. Przed ważnym i trudnym starciem Świątek odbyła nietypowy trening. Pojawiła się na korcie, ale bez paletki i piłki tenisowej.

W towarzystwie trzech osób liderka światowego rankingu odbyła sparing z... frisbee. "Dobrze Państwo widzą. Na razie bez rakiety tenisowej" - napisał na Twitterze Marcin Wrona, dziennikarz TVN. Z kolei profil Out of Context Iga Swiatek szybko przywołał żart, który powstał przy okazji wręczenia Polce nagrody WTA Most Improved Player of the Year. Takie wyróżnienie trafia do zawodniczki, która w trakcie sezonu zanotuje największe postępy.

Wspomnianemu profilowi kształt nagrody skojarzył się z frisbee. "Gratuluję Igo wygrania nagrody WTA Best Frisbee Player of the Year" - czytamy w żartobliwym tweecie z 2021 roku.

Wśród osób, które trenowały ze Świątek, pojawiła się przez moment Bethanie Mattek-Sands. To złota medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 w grze mieszanej oraz mistrzyni Australian Open 2015 i 2017, French Open 2015 i 2017 oraz US Open 2016 w grze podwójnej.