Przeanalizowali grę Świątek. Dziennikarz zdradza klucz do wygranej w US Open

Iga Świątek w sobotni wieczór powalczy o swój trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open zmierzy z Tunezyjką Ons Jabeur (WTA. 5.) o godz. 22.00. Polka pokonała w półfinale pokonała 3:6, 6:1, 6:4 Białorusinkę Arynę Sabalenkę i powalczy o drugi tytuł wielkoszlemowy w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek oceniła swoją najmocniejszą stronę

"Forehand Igi znów jest tym piekielnym strzałem"

21-letnia tenisistka nie prezentuje tak wybitnej formy jak wiosną, ale wciąż potrafi wygrywać. W finale łatwo jednak nie będzie, bo Jabeur jest naprawdę mocna. Zagraniczne media zwiastują fenomenalny pojedynek, który ma zaprzeczyć stereotypom. Dotychczas finalistki mierzyły się ze sobą cztery razy, a bilans tych pojedynków wynosi 2:2.

Ta wymiana przejdzie do historii tenisa. 25-letni rekord US Open pobity [WIDEO]

"Wszelkie uprzedzenia, które mogą ciążyć na kobiecym tenisie, doskonale zniweluje pojedynek, który wyłoni zwycięzcę US Open 2022. Sposób, w jaki zarówno Iga Świątek, jak i Ons Jabeur budują swoje profesjonalne kariery, oparty jest na solidnym fundamencie konsekwencji, wszechstronności i nieskończonych zasobów technicznych, zdolnych zaprzeczyć dominującym w zbiorowej wyobraźni tendencjom graczy niekonsekwentnych, opierających swój tenis na płaskich uderzeniach i ciągłym poszukiwaniu zwycięskiego strzału" - pisze w swoim artykule Diego Jimenez Rubio, dziennikarz puntodebreak.com.

Media podkreślają, że Polka będzie chciała zdobyć swój pierwszy tytuł na twardej nawierzchni, a Tunezyjka ma dopiero otworzyć swoją gablotę z wielkoszlemowymi trofeami. Rubio podkreśla, że Świątek jest dla tenisa swego rodzaju zbawieniem, który podnosi dyscyplinę na wyższy poziom.

"W grze polskiej zawodniczki nie ma dziur, a jej największą rywalką w tej chwili wydaje się być ona sama. Po kilku niepokonanych miesiącach doznała logicznego wyczerpania, ale gdy tylko odzyskała ambicję, głód rywalizacji oraz fizyczną i psychiczną świeżość, znów jest niemal niepokonaną tenisistką. Udowodniła to w US Open, w którym nie potrzebowała nawet swojej najbardziej gwiazdorskiej wersji, by dotrzeć do finału" - dodaje dziennikarz.

Hiszpan wskazał, co jego zdaniem może zadecydować o ewentualnym zwycięstwie pierwszej rakiety świata. "Forehand Igi znów jest tym piekielnym strzałem, który przelatuje nad przeciwną stroną siatki jak zdalnie sterowana torpeda. Polska zawodniczka będzie musiała znaleźć idealną równowagę pomiędzy agresywnością a konsekwencją, jeśli nie chce dać się złapać w plątaninę slicków, ostrych uderzeń i podbić pod siatkę, które zawsze gra Jabeur" - doradza ekspert.

Dziennikarz wskazał, że obie tenisistki powinny skupić się na udanym pierwszym serwisie, bo drugie będą agresywnie atakowane po przeciwnej stronie siatki. "Wykorzystywanie okazji i emocjonalne prowadzenie meczu, w którym będzie panowała wspaniała atmosfera, mogą być kolejnymi czynnikami, które przechylą szalę na jedną lub drugą stronę. To, co wydaje się jasne, to fakt, że będzie to mecz pełen technicznych wariacji i taktycznej inteligencji, i że jeśli jedni i drudzy będą w najlepszej formie, to mogą o tym zadecydować drobne szczegóły" - podkreślił Diego Jimenez Rubio.