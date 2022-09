Każdy może zobaczyć wielki finał US Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek - Jabeur? [TRANSMISJA]

Już w sobotnią noc (10 września) Iga Świątek będzie chciała dopisać sobie trzeci triumf w turnieju rangi Wielkiego Szlema. Po dwóch zwycięstwach we French Open może sięgnąć po końcowe trofeum, rozgrywanego na nowojorskich kortach, US Open. Warunek jest jeden - pokonać w finale Tunezyjkę Ons Jabeur. Mecz zaplanowany jest na godz. 22.00.

Iga Świątek - Ons Jabeur. To ich piąte starcie w historii, dotychczas najważniejsze

Świątek i Jabeur dotychczas grały ze sobą czterokrotnie. Dwa razy górą z tych starć wychodziła 21-letnia Polka, dwa razy - jej 7 lat starsza rywalka. Ale to spotkanie nr 5 będzie tym najwyższym rangą. Stawką jest bowiem końcowy triumf w US Open. Ostatni mecz między nimi miał miejsce 15 maja tego roku. Był to finał turnieju w Rzymie, w którym Świątek nie pozostawiła złudzeń i zwyciężyła 6:2, 6:2.

Mimo, że Jabuer jest zdecydowanie starsza, to polska tenisistka dysponuje większym doświadczeniem, jeśli chodzi o finały wielkich turniejów. Tunezyjka w finale Wielkiego Szlema wystąpiła tylko raz - w tegorocznym Wimbledonie. Przegrała w nim 3:6, 6:2, 6:2 z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną (WTA. 25.). Świątek z kolei nie tylko dotarła dwukrotnie do finału French Open, ale w obu przypadkach sięgała po końcowy triumf.

Iga Świątek i Ons Jabeur. Tak układała się ich droga do finału US Open

W drodze finału Świątek pokonywała kolejno: Jasmine Paolini (WTA. 56), Sloane Stephens (WTA. 51.), Lauren Davies (WTA. 105.), Jule Niemeier (WTA. 108.), Jessicę Pegulę (WTA. 8.) oraz Arynę Sabalenkę (WTA. 6.). Ons Jabeur w tegorocznym US Open ograła najpierw trzy Amerykanki - Madison Brengle (WTA. 61.), Elizabeth Mandlik (WTA. 144.), Shelby Rogers (WTA. 31.), potem wygrała z Weroniką Kudiermietową (WTA.18.), pogromczynią Sereny Williams - Ajlą Tomljanović (WTA. 46.), a w półfinale wyeliminowała Caroline Garcię (WTA. 17.).

Zarówno dla Igi Świątek, jak i dla Ons Jabeur rok 2022 jest najlepszy w karierze. Niezależnie od wyniku sobotniego finału Świątek pozostanie liderką rankingu WTA, a Tunezyjka awansuje na 2. miejsce.

Finał US Open. Iga Świątek - Ons Jabeur. Gdzie obejrzeć? [transmisja tv, stream online]

Mecz finałowy z udziałem Igi Świątek, podobnie jak poprzednie spotkania Polki w tym turnieju, będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1 lub w serwisie internetowym Player.pl. Jest jednak jedna zmiana. Finał US Open 2022 pokaże również niekodowana stacja TVN. Początek starcia przeciwko Ons Jabeur o godzinie 22.00 polskiego czasu.