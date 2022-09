Absurd w półfinale US Open. "Tenis natychmiast musi wprowadzić nową zasadę"

To była niezwykle zacięta rywalizacja, jakie kibice uwielbiają oglądać podczas wielkoszlemowych turnieju. Carlos Alcaraz potrzebował aż pięciu setów, aby wywalczyć pierwszy awans do pierwszego finału tej rangi w swojej karierze.

Półfinaliści wyszli na kort w tych samych strojach. "Bardzo złe dla telewizji"

Hiszpan dokładnie przez cztery godziny i 22 minuty odpierał ataki Amerykanina Francesa Tiafoe. Ostatecznie Alcaraz dopiął swojego, pokonując rywala 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:3. W finale zmierzy się z Norwegiem Casperem Ruudem. Stawką będzie nie tylko prestiżowe zwycięstwo w US Open, ale także przejęcie pierwszego miejsca w rankingu ATP.

Podczas półfinałowego starcia Alcaraza z Tiafoe jeszcze przed rozpoczęciem meczu wiadomo było, że kibice są świadkami nietypowej sytuacji, która szczególny problem sprawić może tej publiczności, która rywalizację ogląda przed ekranem telewizora. A to wszystko przez to, że obaj zawodnicy ubrali się w te same stroje. Amerykanina odróżniał drobny szczegół: miał na głowie opaskę.

Niektórzy obserwatorzy byli zaskoczeni takim obrotem spraw i zaapelowali o reakcję do władz światowego tenisa. "Tenis natychmiast musi wprowadzić nową zasadę przeciwko zawodnikom noszącym takie same stroje" - napisał na Twitterze dziennikarz Ben Rothenberg.

"To jest bardzo złe dla telewizji, nawet jeśli ci dwaj faceci w tym pojedynku fizycznie nie wyglądają zbyt podobnie. Zatrzymajcie to" - podkreślił jeszcze amerykański ekspert tenisowy. Internauci szybko zauważyli, że takie sytuacje miały już miejsce. Jeden z nich przytoczył półfinały Australian Open 2020, kiedy to identyczne stroje ubrali Niemiec Alexander Zverev i Austriak Dominic Thiem.

Finały tegorocznej odsłony US Open odbędą się w weekend. W sobotę walkę o trzeci wielkoszlemowy tytuł stoczy Iga Świątek, która podejmie Tunezyjkę Ons Jabeur. Mecz rozpocznie się o 22:00 polskiego czasu. Dzień później kibice zobaczą finał panów z Alcarazem i Ruudem.