Janowicz powiedział, co myśli o polskim tenisie. Boleśnie. "Moda na sukces"

Iga Świątek (1. WTA) po niesamowitym dreszczowcu z Aryną Sabalenką (5. WTA) awansowała do finału US Open, gdzie zmierzy się z Ons Jabeur (5. WTA). Tym samym 21-latka ma szansę na swój trzeci wielkoszlemowych triumf. Wcześniej dwukrotnie wygrała French Open (2020 i 2022). Z kolei honoru polskiego męskiego tenisa broni Hubert Hurkacz, niedawny półfinalisty Wimbledonu, który znajduje się w TOP 10 najlepszych tenisistów świata. I rodzi się pytanie, czy sukcesy Hurkacza i Świątek świadczą o dobrym systemie szkolenia w Polsce? A może są wyjątkami potwierdzającymi regułę, bo wcale dobrze nie jest? Głos w tej sprawie zabrał Jerzy Janowicz, który przed erą Hurkacza był naszym czołowym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo POLSKA - USA. Mamy półfinał! Teraz już tylko złoto!

- Ich sukcesy nie mają nic wspólnego z rozwojem polskiego tenisa. Inną kwestią jest to, że sukcesy w męskim tenisie polskich zawodników były robione przy zagranicznych trenerach. To też o czymś świadczy. (...) Nie możemy się porównywać do takich krajów jak Hiszpania, czy Włochy. To jest jak porównywanie malucha z Ferrari. My leżymy pod każdym względem, trenerskim, infrastrukturalnym, a nawet zawodniczym, bo mamy ich naprawdę niewielu - powiedział Janowicz cytowany przez sport.tvp.pl.

I dodał: - U nas w Polsce nie ma mody na tenisa, jest moda na sukces. Jeśli pojawiają się dobre wyniki w jakimś sporcie, to wtedy wszyscy się nim interesują, kiedy się kończą, to przestaje on być ważny dla ludzi. My nie mamy systemu. Tu nie istnieje żaden system szkoleniowy. Każdy musi radzić sobie sam. W większości przypadków nie dostaje żadnego wsparcia i dlatego też wiele osób przepada.

Rozbrajające słowa Świątek. Cały świat pisze o przerwie na toaletę. "Szacunek"

Półfinalista Wimbledonu z 2013 roku został spytany, czy sam kiedyś zostanie trenerem.

- Zobaczymy. Na razie robiłem to bardziej hobbystycznie. Tak właśnie było z Maksem Kaśnikowskim, bo trafiliśmy na siebie przez przypadek, bo mieliśmy tego samego trenera od przygotowania fizycznego. Na razie nie rozmyślam o czymś innym, bo wciąż staram się wrócić do poważnego tenisa. Jeżeli podejmę decyzję o końcu kariery, wtedy się zastanowię, co robić dalej. Wydaje mi się, że mam wiedzę, którą mógłbym przekazać młodym zawodnikom. Ale na ten moment myślę tylko i wyłącznie o powrocie do gry na wysokim poziomie - oświadczył 31-latek.

Amerykańska prawica wzięła Djokovicia na swoje sztandary. "Spadkobierca Muhammada Alego"

Ale wróćmy do Świątek.

Kiedy finał Świątek?

Ostatni mecz Świątek w US Open odbędzie się w sobotę 10 września o godzinie 22 polskiego czasu. I co bardzo ważne dla polskich kibiców, transmisję z tego spotkania przeprowadzi nie tylko Eurosport, ale również TVN: taka decyzja została podjęta już przed awansem Świątek do finału. Relacja na żywo z tego starcia również w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.