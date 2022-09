Iga Świątek przełamała "klątwę". US Open "nie lubi" najlepszych rakiet świata

Iga Świątek (1. WTA) zmierzy się w sobotę z Ons Jabeur (5. WTA) w finale wielkoszlemowego US Open. Polka awansując do finału imprezy przełamała ośmioletnią klątwę liderek rankingu. Ostatni raz pierwsza rakieta świata docierała do tego etapu imprezy w 2014 roku.

3 Fot. Charles Krupa / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl