Rozbrajające wyznanie Świątek. Cały świat o tym pisze. "Szacunek za szczerość"

Półfinałowe starcie liderki rankingu WTA z Sabalenką było pełne dramaturgii. Wielu emocji dostarczyła szczególnie decydująca partia, w której Świątek zdołała odwrócić losy meczu przegrywając już 0:2. Furorę zrobiła nie tylko determinacja Polki, ale także jej zabójcza szczerość w pomeczowym wywiadzie. Odniosła się w nim do... wizyty w toalecie po przegranym pierwszym secie.

Iga Świątek wróciła do gry w półfinale po wizycie w toalecie. Szczera Polka rozbroiła fanów w Nowym Jorku. "Trzeba szanować ją za szczerość"

- Nie chodzi o to, co sobie powiedziałam, a raczej, co zrobiłam. Musiałam skorzystać z toalety. Po tym na pewno poczułam się lżejsza... przepraszam, to obrzydliwe... - powiedziała po meczu Iga Świątek zapytana o to, co wpłynęło na poprawę jej gry po wizycie w łazience. Odpowiedź Polki rozbroiła fanów na trybunach, ale stała się także hitem w sieci i mediach, które szeroko komentują słowa najlepszej rakiety świata. I doceniają jej szczerość. "Iga Świątek zalicza przerwę na kupę do przyczyn awansu do finału US Open" - pisze Mark Harris z portalu outkick.com i dodaje: "Szacunek dla Świątek za szczerość o tym, co działo się w łazience".

"Liderka rankingu WTA Iga Świątek, naprawdę poprawiła swoje ostatnie występy" - czytamy na portalu firstsportz.com, który dodaje: "Jednym z najważniejszych momentów meczu był wywiad Igi Świątek na korcie, w którym zapytano ją o to, co robiła w przerwie w łazience podczas meczu. Odpowiadając na pytanie powiedziała: "Chodzi bardziej o to, co zrobiłam w łazience, musiałem iść na pewno, czułam się lżej". Wszystko, co Świątek zrobiła w przerwie, z pewnością się sprawdziło, ponieważ dotarła do finału turnieju i zmierzy się z Ons Jabeur w walce o tytuł".

Portal au.sports.yahoo.com zwrócił uwagę na zawstydzenie Polki, chwilę po odpowiedzi na pytanie. "Po tym, jak tłum wybuchnął śmiechem, Iga Świątek wyglądała na zawstydzoną i dodała, że to obrzydliwe". Zdaniem portalu Polka została jednak doceniona za swoją szczerość odnośnie załatwiania potrzeb fizjologicznych. "Wielu fanów chwaliło polską gwiazdę za szczerość m.in. na Twitterze" - czytamy.

"As z Polski dokonał 'obrzydliwej' deklaracji po pokonaniu Białorusinki" - to z kolei nagłówek na portalu azerbaycan24.com. "Iga Świątek zarezerwowała sobie miejsce w finale US Open dzięki wygranej z Białorusinką, ujawniając, że przerwa w łazience pomogła jej poczuć się "lżej" po odpadnięciu z pierwszego seta". Autorzy zwrócili uwagę nie tylko na zabawną wypowiedź Polki, ale też jej szansę na trzeci wielkoszlemowy tytuł. "21-letnia Polka czeka na trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze, ale pierwszy w Nowym Jorku po awansie do sobotniego finału".

