Iga Świątek o krok od złamania magicznej bariery. Może przebić Ash Barty

Iga Świątek pokonała 3:6, 6:1, 6:4 Arynę Sabalenkę (6. WTA) w półfinale US Open. Sobotni, finałowy mecz z Ons Jabeur będzie szansą nie tylko na trzeci triumf Polki w turnieju wielkoszlemowym w karierze, ale także na ustanowienie wyniku, który w ostatnich latach w żeńskim tenisie zdarzał się bardzo rzadko.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek i Osaka zdominują kobiecy tenis? "Rośnie wielka rywalizacja"

Iga Świątek o krok od magicznej granicy. Pozostał jeden mecz

Chodzi o ranking WTA. To, że niezależnie od końcowych rozstrzygnięć na nowojorskich kortach Świątek z bezpieczną przewagą zachowa pierwszą pozycję, jest pewne. Nad drugą Ons Jabeur ma ponad 400 punktów przewagi. Ale różnica to jedno, a suma - drugie. Przed turniejem Polka miała na koncie 8605 punktów, o awansie do finału ma już w rankingu WTA Live 9665 punktów. Zwycięstwo w kolejnym spotkaniu - w finale US Open przeciwko Jabeur - sprawi, że wynik ten poszybuje do 10365 punktów.

Świątek przebije Ashleigh Barty? Williams wciąż daleko

Tym samym Świątek przebiłaby osiągnięcie Ashleigh Barty z ubiegłego sezonu. Australijka w najlepszym momencie miała na koncie 10185 punktów. W sumie w ostatniej dekadzie przekroczenie bariery 10 tys. punktów udało się jedynie trzem tenisistkom. Oprócz Barty były to Wiktoria Azarenka i Serena Williams. Amerykanka jest pod tym względem rekordzistką. W swoim najlepszym momencie w karierze, w czerwcu 2013 roku, miała 13615 punktów.

Świątek już teraz daleko w tyle pozostawiła Agnieszkę Radwańską. Krakowianka może pochwalić się maksymalnym wynikiem 8530 punktów. Miała ich tyle w lipcu 2012 r. i była wtedy wiceliderką rankingu, za Wiktorią Azarenką.

Finał US Open i szansa na złamanie granicy 10 tys. punktów już w najbliższą sobotę. Świątek zmierzy się na Arthur Ashe Stadium z Tunezyjką Ons Jabeur. Początek o godz. 22 polskiego czasu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.