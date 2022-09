Iga Świątek zgarnęła fortunę. Ponad sześć mln w niecałe dwa tygodnie. Zasłużyła

Iga Świątek (1. WTA) rewelacyjnie radzi sobie podczas tegorocznego US Open. Polka bez większych problemów pokonała trzy pierwsze rywalki: Włoszkę Jasmine Paolini (56. WTA) 6:3, 6:0, Amerykankę Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2 oraz jej rodaczkę Lauren Davies (105. WTA) 6:3, 6:4. Nieco trudniejsze zadanie czekało na nią w starciach z Jule Niemeier (108. WTA) 2:6, 6:4, 6:0 oraz Jessicą Pegulą (8. WTA) 6:3, 7:6. Z kolei prawdziwy dreszczowiec przeżyła w meczu półfinałowym przeciwko Arynie Sabalence (6. WTA). Po słabym pierwszym secie, w drugim Świątek przeszła przemianę, a w trzecim dwukrotnie odrobiła stratę przełamania i ostatecznie pokonała 3:6, 6:1, 6:4 Białorusinkę.

Iga Świątek już zarobiła fortunę. A może być jeszcze lepiej

Polka po raz pierwszy w historii awansowała do finału US Open. Wcześniej jej najlepszym osiągnięciem był udział w czwartej rundzie nowojorskiego turnieju. Sukcesy Świątek mają także odzwierciedlenie w jej zarobkach.

Już po zwycięstwie z Pegulą 21-latka z Raszyna nie mogła narzekać na wynagrodzenie. Bowiem za awans do półfinału Świątek zarobiła 705 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ok. 3,3 miliona złotych. Dzięki wygranej z Sabalenką ta kwota wzrosła niemal dwukrotnie. Za awans do finału US Open Polka zarobiła 1,3 miliona dolarów, a więc około 6,2 miliona złotych.

Na tym jednak liderka rankingu WTA nie zamierza się zatrzymywać. Jeżeli uda jej się wygrać w finale z Ons Jabeur (5. WTA), wówczas może liczyć na wynagrodzenie rzędu 2,6 miliona dolarów, a więc ponad 13 milionów złotych. Taką właśnie kwotę otrzyma triumfatorka imprezy. Trzeba jednak pamiętać, że Polka będzie musiała jeszcze zapłacić podatek, co znacznie uszczupli sumę wynagrodzenia.

Tym samym Świątek zbliża się do czołowej "dziesiątki" w klasyfikacji najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów. Po awansie do finału US Open zarobiła już niemal 13 milionów dolarów w karierze, co powinno pozwolić zbliżyć jej się do czołowej 30. Aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce zestawienia, Polka musiałaby podwoić zarobki, co nie jest wykluczone w kolejnych latach, biorąc pod uwagę, że tylko w tym roku zarobiła już ponad 7 milionów dolarów.

