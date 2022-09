Iga Świątek ujawnia swój przesąd. "Bardzo boję się tego zmienić"

Iga Świątek nie jest jedyna. Nie trzeba daleko szukać, bo najlepsi przedstawiciele jej dyscypliny mają "coś swojego", co powtarzają jak mantrę. Mowa między innymi o Rafaelu Nadalu, absolutnej legendzie męskiego tenisa. Hiszpan 22-krotnie wygrywał turnieje Wielkiego Szlema. Na oficjalnej stronie ATP czytamy, że wygrał 1063 mecze i przegrał 213 kolejnych. A w każdym z nich układał swoje butelki wodą w ten sam sposób. Etykiety tych butelek musiały być zwrócone w stronę linii bazowej, z której gra. Widywaliśmy momenty, w których nawet osoby od podawania piłek ustawiały Nadalowi butelki w ten sposób, gdy piłka przewróciła którąś z nich.

Natomiast Serena Williams miała rozgrywać całe turnieje w jednych skarpetach. Nie było różnicy, czy odpadała w pierwszych rundach, czy dotrwała w nich aż do końca finału. Przypomnijmy, że aktualnie Williams przebywa na sportowej emeryturze. Zapowiadała przed kilkoma tygodniami, że tegoroczny US Open będzie jej ostatnim turniejem. Dotarła w nim do III rundy, w nim lepsza okazała się Australijka Ajla Tomljanović. Amerykanka ma na swoim koncie 23 wygrane w turniejach Wielkiego Szlema.

Iga Świątek słucha w kółko tego samego. "Boję się"

Jak widać, słuchanie muzyki przed każdym spotkaniem nie jest niczym szczególnym. A jaką playlistę włącza wtedy Iga Świątek? - Zaczynam od Thunderstruck, potem Even Flow od Pearl Jam. Następnie leci GorillaZ, Porch znów Pearl Jam, a na koniec Rock and Roll autorstwa Led Zeppelin - powiedziała 21-latka po wygranej 2:6, 6:4, 6:0 z Jule Niemeier w 1/8 finału US Open.

Pytanie tylko, jak długo ta składanka będzie towarzyszyła polskiej tenisistce. Bo nie zapowiada się, żeby została zmieniona w najbliższym czasie. - Bardzo boję się tego zmienić. Słucham tego praktycznie od roku i nudzi mnie już, ale działa, więc zamierzam się tego trzymać - podkreśliła Świątek.

Iga Świątek wygrała też ćwierćfinał US Open, w którym mierzyła się z Jessicą Pegulą. Kolejną rywalką Polki będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Mecz odbędzie się w nocy z czwartku na piątek około godziny 3:00 w nocy czasu polskiego. Wystąpią jako drugie w kolejce na korcie centralnym. Wcześniej, bo 1:00 rywalizację rozpocznie druga para półfinałowa - Caroline Garcia (17.WTA) - Ons Jabeur (5. WTA).

