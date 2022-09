Iga Świątek dla wszystkich. Dobre wieści dla polskich kibiców, jeśli Polka zagra w finale

Iga Świątek docierając do półfinału US Open osiągnęła spory sukces. Stała się pierwszą polską tenisistką w historii, która zaszła w tym turnieju tak daleko. Jednakże jej droga tym może się nie skończyć. Wszystko zależy od wyniku najbliższego spotkania, w którym Polka zagra z Aryną Sabalenką.

Obie zawodniczki znają się bardzo dobrze. Wcześniej mierzyły się ze sobą cztery razy. W większości przypadków to Świątek wychodziła z tych pojedynków zwycięską ręką. Pokonała Sabalenkę w półfinale WTA w Rzymie, w finale w Halle oraz w turnieju w Dausze. Wszystkie te mecze rozegrano w tym roku. Z kolei Sabalenka pokonała liderkę rankingu w kończącym sezon turnieju WTA Finals w 2021 roku.

Jeśli Świątek uda się wygrać i tym razem, zagra w wielkim finale US Open. Na to liczą polscy kibice, a teraz mają ku temu kolejny powód. "Jeśli Iga dostanie się do finału, wówczas widzowie będą mieli okazję oglądać ten kolejny, historyczny mecz na antenie TVN już w tę sobotę, 10 września! " - czytamy w oficjalnym komunikacie stacji. Oznacza to, że finał z udziałem Świątek będzie dostępny dla każdego.

Gdzie z kolei można obejrzeć mecz półfinałowy Świątek - Sabalenka? Transmisja tego starcia odbędzie się na antenie Eurosportu oraz na platformie streamingowej Player.pl. Polka i Białorusinka wyjdą na kort centralny jako drugie w kolejce. Przed nimi w drugim meczu półfinałowym zmierzą się Caroline Garcia (17.WTA) - Ons Jabeur (5. WTA). Jedna z nich zagra w finale US Open.

