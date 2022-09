Iga Świątek odpowiada na krytykę ze strony Martiny Navratilovej. "To nie jest tak, jak u mężczyzn"

Iga Świątek (WTA 1) w czwartkową noc została pierwszą w historii polską tenisistką, która awansowała do półfinału US Open. W ćwierćfinałowej rywalizacji po niemal 2-godzinnym boju wygrała 6:3, 7:6 z Amerykanką Jessicą Pegulą (WTA 8), natomiast w starciu o finał zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką (WTA 6).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód Wybierz serwis

Pegula po porażce ze Świątek wypiła na konferencji puszkę piwa. Od razu tłumaczy [WIDEO]

Iga Świątek odpowiada na zarzuty Martiny Navratilovej

Choć Polka mogła się cieszyć z awansu do półfinału, miała sporo problemów przy swoim podaniu. Na aspekt ten zwróciła uwagę Martina Navratilova, która wypowiedziała się na ten temat w rozmowie z PAP. - Niewiarygodne jest to, że dała się przełamać aż pięć razy w drugim secie - skomentowała legendarna czeska tenisistka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Na odpowiedź Igi Świątek nie trzeba było długo czekać. Polka odniosła się do słów Czeszki i przyznała, że bazuje też na innych atutach. - Jeśli chodzi o serwis, to szczerze mówiąc, to nie jest tak, jak w męskich meczach, że faktycznie ten, kto przełamie raz, to najczęściej utrzyma seta. Myślę, że nie ma to większego znaczenia, bo ja też potrafię dużo zrobić z głębi kortu. Wywieram presję i często przełamuję rywalki. Mam również dużo innych narzędzi - dodała.

Liderka światowego rankingu zadowolona z meczu z Pegulą

Na pomeczowej konferencji prasowej Polka otwarcie przyznała również, że jest bardzo zadowolona ze swojego występu w ćwierćfinałowym starciu. - Bez wątpienia był to mój najlepszy mecz nie tylko w tegorocznym US Open, ale we wszystkich turniejach US Open w jakich grałam dotychczas - skwitowała.

Świątek zarobiła fortunę w US Open. Jest coraz bliżej czołówki wszech czasów

Półfinałowe starcie pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Będzie to drugi rozgrywany mecz, zaraz po pojedynku Ons Jabeur (WTA 5) z Caroline Garcią (WTA 17). Odbędzie się on nie wcześniej, niż o godzinie 1:00.